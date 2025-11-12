東京のホテルで過ごすクリスマスディナー9選。コンラッドやマンダリンなど憧れホテルで忘れられない夜を
◆東京のホテルで過ごすクリスマスディナー9選。コンラッドやマンダリンなど憧れホテルで忘れられない夜を
画像：TwentyEight／コンラッド東京
大切な人と過ごすクリスマス。一流ホテルのレストランで、特別なディナーはいかが？憧れブランドのラグジュアリーホテルや、今年開業の日本初上陸ホテル、東京の夜景が一望できるラウンジなど、東京のホテルで予約できるクリスマスディナーをご紹介。恋人や大切な人と、聖夜に忘れられない時間を過ごそう。
◆10,000円台〜予約できるホテルのクリスマスディナー
マンダリン オリエンタル 東京（三越前）／世界的に有名なホテルのレストランで、特別なイタリアンコースを
三越前駅直結、日本橋三井タワー内に位置する最高級のラグジュアリーホテル「マンダリン オリエンタル 東京」。ホテル最上階の38階にある「イタリアンダイニング ケシキ」では、天井まで広がる大きな窓が配置され、都心の高層ビル群、遠くには富士山まで見渡すことができる。
フェスティブ期間限定で、シェフこだわりの旬の食材を贅沢に取り入れた、特別なコースをご用意。伝統的なイタリアの家庭料理をベースに、洗練されたアレンジを加えた本格的なイタリアンを堪能して。
洗練されたデザインと優れたサービスで知られる「マンダリン オリエンタル 東京」にぜひ訪れてみては。
【フェスティブ｜ディナー】パスタとメインが選べる4品コース
店舗名：イタリアンダイニング ケシキ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京38F
アクセス：東京メトロ銀座線、半蔵門線「三越前駅」A7出口より徒歩3分（駅直結）、JR「新日本橋駅」より徒歩5分
提供期間：2025/12/19（金）〜1/5（月）
料金：1名15,180円
※税・サ込
ホテル虎ノ門ヒルズ（虎ノ門）／2023年開業の洗練ダイニングで、星付きシェフの感性が光るヨーロッパ料理を
2023年に開業した「ホテル虎ノ門ヒルズ」は、東京初進出となる「アンバウンド コレクション by Hyatt」ブランドのホテル。ホテル1階に位置するカジュアル・ファインダイニング「Le Pristine Tokyo」では、オランダ出身の星付きシェフ、セルジオ・ハーマン氏が監修した「ニューイタリアン」をご提供。
クリスマス期間には、フェスティブシーズンを彩る全4皿のディナーをご用意。メインのお料理やデザートまで、一皿一皿が繊細かつ芸術的な仕上がりの品々を堪能。日本の旬とオランダの伝統を融合させた、コンテンポラリーなヨーロッパ料理を、五感で楽しんで。
「街のホテル」がコンセプトの洗練された空間で、星付きシェフのクリエイティブな料理を体験してみては。
【クリスマス2025】フェスティブ ディナー4コース+1ドリンク(12/22.23.26.27.29.30)
店舗名：Le Pristine Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
住所：東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1F
アクセス：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩2分（駅直結）、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分（連絡通路より直結）
提供期間：2025/12/22（日）〜12/30（月）
料金：1名16,445円
※税・サ込
丸ノ内ホテル（東京）／都会の中心に位置するアトリウム空間で、国産牛のメインや美しいデザートを
東京駅丸の内北口から徒歩約1分という抜群のロケーションに位置する「丸ノ内ホテル」。8階のレストラン「pomme d’Adam（ポム・ダダン）」では、メインダイニングならではのエレガントな雰囲気の中、こだわりの食材を使用したシーズンフレンチを堪能できる。
土日に来店できるのが嬉しい、アーリークリスマスコースでは、アトランティックサーモンの前菜、帆立貝や国産牛サーロインのポワレなど贅沢な品々をご用意。クリスマス限定のデザート「Boule de noel」は、食べるのをためらうほど美しい1品。
都会の中心にいながら、静寂を感じさせる大人の空間で、家族や友人との大切なひとときを。
【アーリークリスマス2025】5日間限定★〜Bonheur〜（ボヌール）(12/19〜12/23)
店舗名：pomme d’Adam／丸ノ内ホテル
住所：東京都千代田区丸の内1-6-3 丸ノ内ホテル8F
アクセス：JRほか東京駅丸の内北口より徒歩1分。丸の内北口を出て目の前の横断歩道を渡り、右手にある「オアゾ」方面に進む。「オアゾ」の入口手前から右手に進み、「丸ノ内ホテル」専用エントランスから中に入ってエレベーターでフロントのある7階に上る。フロアを奥へと進み、左手にあるエレベーターでレストランのある8階へ
提供期間：2025/12/19（金）〜12/23（月）
料金：1名15,000円
※税・サ込
◆20,000円台〜予約できるホテルのクリスマスディナー
コンラッド東京（汐留）／大きな窓に広がる絶景を眼下に、ライブ演奏やシャンパーニュのフリーフローを
汐留駅や新橋駅から地下通路で直結するラグジュアリーホテル「コンラッド東京」。28階に位置するバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、天井高約8メートルという開放的な空間で、都内屈指のドラマチックな眺望が楽しめる。
ライブ演奏を聴きながら楽しむクリスマスコースは、エレガントなキャビアパフェ、国産鴨をフォアグラ香るソースで味わうメインなど、アートのように美しい料理をご用意。デザートには、コンラッド東京のクリスマスケーキとして絶大な人気を誇る「ノエル・フレーズ」がミニサイズで登場。
ヴーヴ・クリコのシャンパーニュを含むフリーフローや、クリスマス・コンラッド・ベアも付いた特別なコースは、ロマンティックなクリスマスにぴったり。
【クリスマス2025】クリスマスコース全4品+シャンパーニュ含むフリーフロー+クリスマス・コンラッド・ベア
店舗名：トゥエンティエイト／コンラッド東京
住所：東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京28F
アクセス：都営大江戸線「汐留駅」 または 新交通ゆりかもめ「汐留駅」よりコンラッド東京まで直結。JR・都営浅草線・東京メトロ銀座線「新橋駅」より徒歩7分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名21,000円〜
※税・サ込
フェアモント東京（芝浦）／今年開業のホテルで、「ホームパーティー」をテーマにした、心温まるコースを
世界的に有名なラグジュアリーホテルブランド「フェアモント」の日本初上陸ホテルとして、2025年7月に開業した「フェアモント東京」。35階に位置するオールデイダイニング「Kiln & Tonic（キルン＆トニック）」は、開放的な屋外テラスへと続く活気あふれる空間。薪窯の炎が食材の魅力を引き出し、海風が運ぶ豊かなフレーバーが楽しめる。
クリスマスの伝統料理と地中海の味わいを融合させた特別なコースでは、「ホロホロ鳥と七面鳥のバロティーヌ」を主役とした全6皿をご用意。大切な方々と気兼ねなく集う「ホームパーティー」のような、心温まる雰囲気を味わって。
東京タワーや都心の壮大な景色を一望できるロケーションでありながら、隠れ家のように落ち着く空間で、心安らぐクリスマスを。
クリスマスディナー
店舗名：Kiln & Tonic（キルン＆トニック）／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S フェアモント東京35F
アクセス：JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」南口より徒歩6分、都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門駅」B2出口より徒歩12分、東京臨海新交通ゆりかもめ「日の出駅」より徒歩10分
予約期間：2025/9/22（月）〜12/22（月）
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名25,000円
※税・サ込
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（新橋）／夜景を眺めながら、オマール海老やロッシーニを
高層階からの眺望が魅力の高級ホテル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」。ロビー階と同じ24階に位置する「HARMONY」は、天井まで届く大きな窓から都心の絶景を一望できるオールデイダイニング。
クリスマス限定のディナーコースでは、炙り飛騨牛の前菜にはじまり、オマール海老や金目鯛、国産牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニなど、贅沢な全7皿をご提供。乾杯を華やかに飾るシャンパンが付いているのも嬉しい。
東京の夜景を眼下におさめるホテル高層階で、思い出に残るクリスマスを。
W前菜&Wメインのクリスマスディナー全7皿+乾杯シャンパン(12/24・12/25限定)
店舗名：HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
アクセス：JR「新橋」駅（汐留口） 徒歩約3分 ・東京メトロ銀座線「新橋」駅 徒歩約5分 ・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分 ・都営大江戸線「汐留」駅（2番出口） 徒歩約1分 ・新交通ゆりかもめ「汐留」駅（西出口） 徒歩約1分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名28,700円
※税・サ込
◆30,000円台〜予約できるホテルのクリスマスディナー
フォーシーズンズホテル丸の内 東京（東京）／東京駅の活気を間近に、星付きシェフ監修のビストロ料理を
大規模なリニューアルを経て、日本の美意識と現代的な感性が融合した空間に生まれ変わった「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」。東京駅の活気ある街並みや新幹線を見渡せる「MAISON MARUNOUCHI」では、星付きシェフが監修する本格的なビストロ料理を楽しめる。
2日間だけのフェスティブディナーコースは、熟成12ヶ月のコンテチーズとトリュフを用いた「スフレ シュイセス」、オセトラキャビアを添えた「ロブスターラヴィオリ ビスク グリーンピース」、そして14日間熟成させた北海道産牛フィレ肉を使用した「牛フィレ肉のウェリントン ペッパーコーンソース」など全7皿。
温かなパリのビストロを思わせる空間で、華やかでロマンティックなひとときを。
【12/24〜12/25】フェスティブ7品ディナーコース+メッセージプレート
店舗名：MAISON MARUNOUCHI／フォーシーズンズホテル丸の内 東京
住所：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内
アクセス：JR「東京駅」八重洲南口より徒歩3分(駅直結)、東京メトロ銀座線「京橋駅」5番出口より徒歩4分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名35,000円
※税・サ込
シャングリ・ラ 東京（東京）／最高級のラグジュアリーホテルで、イタリア出身シェフによる独創的な料理を
香港を拠点とするシャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツの日本初進出ホテルとして開業した「シャングリ・ラ 東京」。28階に位置するシグネチャーイタリアンレストラン「Piacere（ピャチェーレ）」では、イタリア出身のシェフによる、伝統に根ざしながらも独創的なイタリア料理を楽しめる。
クリスマス期間にご提供するフルコースは、シェフが日本全国から厳選した食材をメニューにふんだんに盛り込み、素材の味を引き出す調理法にこだわった華やかな全6皿。
ラグジュアリーホテルならではの落ち着いた雰囲気の中、静かに食事を楽しむ大人のクリスマスを。
【Natale】クリスマスディナーコース(12/20・23・24・25日 限定)
店舗名：Piacere／シャングリ・ラ 東京
住所：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館28F
アクセス：JRほか「東京駅」八重洲北口より徒歩2分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名37,950円
※税・サ込
画像：TwentyEight／コンラッド東京
大切な人と過ごすクリスマス。一流ホテルのレストランで、特別なディナーはいかが？憧れブランドのラグジュアリーホテルや、今年開業の日本初上陸ホテル、東京の夜景が一望できるラウンジなど、東京のホテルで予約できるクリスマスディナーをご紹介。恋人や大切な人と、聖夜に忘れられない時間を過ごそう。
マンダリン オリエンタル 東京（三越前）／世界的に有名なホテルのレストランで、特別なイタリアンコースを
三越前駅直結、日本橋三井タワー内に位置する最高級のラグジュアリーホテル「マンダリン オリエンタル 東京」。ホテル最上階の38階にある「イタリアンダイニング ケシキ」では、天井まで広がる大きな窓が配置され、都心の高層ビル群、遠くには富士山まで見渡すことができる。
フェスティブ期間限定で、シェフこだわりの旬の食材を贅沢に取り入れた、特別なコースをご用意。伝統的なイタリアの家庭料理をベースに、洗練されたアレンジを加えた本格的なイタリアンを堪能して。
洗練されたデザインと優れたサービスで知られる「マンダリン オリエンタル 東京」にぜひ訪れてみては。
【フェスティブ｜ディナー】パスタとメインが選べる4品コース
店舗名：イタリアンダイニング ケシキ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京38F
アクセス：東京メトロ銀座線、半蔵門線「三越前駅」A7出口より徒歩3分（駅直結）、JR「新日本橋駅」より徒歩5分
提供期間：2025/12/19（金）〜1/5（月）
料金：1名15,180円
※税・サ込
ホテル虎ノ門ヒルズ（虎ノ門）／2023年開業の洗練ダイニングで、星付きシェフの感性が光るヨーロッパ料理を
2023年に開業した「ホテル虎ノ門ヒルズ」は、東京初進出となる「アンバウンド コレクション by Hyatt」ブランドのホテル。ホテル1階に位置するカジュアル・ファインダイニング「Le Pristine Tokyo」では、オランダ出身の星付きシェフ、セルジオ・ハーマン氏が監修した「ニューイタリアン」をご提供。
クリスマス期間には、フェスティブシーズンを彩る全4皿のディナーをご用意。メインのお料理やデザートまで、一皿一皿が繊細かつ芸術的な仕上がりの品々を堪能。日本の旬とオランダの伝統を融合させた、コンテンポラリーなヨーロッパ料理を、五感で楽しんで。
「街のホテル」がコンセプトの洗練された空間で、星付きシェフのクリエイティブな料理を体験してみては。
【クリスマス2025】フェスティブ ディナー4コース+1ドリンク(12/22.23.26.27.29.30)
店舗名：Le Pristine Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
住所：東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1F
アクセス：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩2分（駅直結）、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分（連絡通路より直結）
提供期間：2025/12/22（日）〜12/30（月）
料金：1名16,445円
※税・サ込
丸ノ内ホテル（東京）／都会の中心に位置するアトリウム空間で、国産牛のメインや美しいデザートを
東京駅丸の内北口から徒歩約1分という抜群のロケーションに位置する「丸ノ内ホテル」。8階のレストラン「pomme d’Adam（ポム・ダダン）」では、メインダイニングならではのエレガントな雰囲気の中、こだわりの食材を使用したシーズンフレンチを堪能できる。
土日に来店できるのが嬉しい、アーリークリスマスコースでは、アトランティックサーモンの前菜、帆立貝や国産牛サーロインのポワレなど贅沢な品々をご用意。クリスマス限定のデザート「Boule de noel」は、食べるのをためらうほど美しい1品。
都会の中心にいながら、静寂を感じさせる大人の空間で、家族や友人との大切なひとときを。
【アーリークリスマス2025】5日間限定★〜Bonheur〜（ボヌール）(12/19〜12/23)
店舗名：pomme d’Adam／丸ノ内ホテル
住所：東京都千代田区丸の内1-6-3 丸ノ内ホテル8F
アクセス：JRほか東京駅丸の内北口より徒歩1分。丸の内北口を出て目の前の横断歩道を渡り、右手にある「オアゾ」方面に進む。「オアゾ」の入口手前から右手に進み、「丸ノ内ホテル」専用エントランスから中に入ってエレベーターでフロントのある7階に上る。フロアを奥へと進み、左手にあるエレベーターでレストランのある8階へ
提供期間：2025/12/19（金）〜12/23（月）
料金：1名15,000円
※税・サ込
◆20,000円台〜予約できるホテルのクリスマスディナー
コンラッド東京（汐留）／大きな窓に広がる絶景を眼下に、ライブ演奏やシャンパーニュのフリーフローを
汐留駅や新橋駅から地下通路で直結するラグジュアリーホテル「コンラッド東京」。28階に位置するバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、天井高約8メートルという開放的な空間で、都内屈指のドラマチックな眺望が楽しめる。
ライブ演奏を聴きながら楽しむクリスマスコースは、エレガントなキャビアパフェ、国産鴨をフォアグラ香るソースで味わうメインなど、アートのように美しい料理をご用意。デザートには、コンラッド東京のクリスマスケーキとして絶大な人気を誇る「ノエル・フレーズ」がミニサイズで登場。
ヴーヴ・クリコのシャンパーニュを含むフリーフローや、クリスマス・コンラッド・ベアも付いた特別なコースは、ロマンティックなクリスマスにぴったり。
【クリスマス2025】クリスマスコース全4品+シャンパーニュ含むフリーフロー+クリスマス・コンラッド・ベア
店舗名：トゥエンティエイト／コンラッド東京
住所：東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京28F
アクセス：都営大江戸線「汐留駅」 または 新交通ゆりかもめ「汐留駅」よりコンラッド東京まで直結。JR・都営浅草線・東京メトロ銀座線「新橋駅」より徒歩7分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名21,000円〜
※税・サ込
フェアモント東京（芝浦）／今年開業のホテルで、「ホームパーティー」をテーマにした、心温まるコースを
世界的に有名なラグジュアリーホテルブランド「フェアモント」の日本初上陸ホテルとして、2025年7月に開業した「フェアモント東京」。35階に位置するオールデイダイニング「Kiln & Tonic（キルン＆トニック）」は、開放的な屋外テラスへと続く活気あふれる空間。薪窯の炎が食材の魅力を引き出し、海風が運ぶ豊かなフレーバーが楽しめる。
クリスマスの伝統料理と地中海の味わいを融合させた特別なコースでは、「ホロホロ鳥と七面鳥のバロティーヌ」を主役とした全6皿をご用意。大切な方々と気兼ねなく集う「ホームパーティー」のような、心温まる雰囲気を味わって。
東京タワーや都心の壮大な景色を一望できるロケーションでありながら、隠れ家のように落ち着く空間で、心安らぐクリスマスを。
クリスマスディナー
店舗名：Kiln & Tonic（キルン＆トニック）／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S フェアモント東京35F
アクセス：JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」南口より徒歩6分、都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門駅」B2出口より徒歩12分、東京臨海新交通ゆりかもめ「日の出駅」より徒歩10分
予約期間：2025/9/22（月）〜12/22（月）
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名25,000円
※税・サ込
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（新橋）／夜景を眺めながら、オマール海老やロッシーニを
高層階からの眺望が魅力の高級ホテル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」。ロビー階と同じ24階に位置する「HARMONY」は、天井まで届く大きな窓から都心の絶景を一望できるオールデイダイニング。
クリスマス限定のディナーコースでは、炙り飛騨牛の前菜にはじまり、オマール海老や金目鯛、国産牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニなど、贅沢な全7皿をご提供。乾杯を華やかに飾るシャンパンが付いているのも嬉しい。
東京の夜景を眼下におさめるホテル高層階で、思い出に残るクリスマスを。
W前菜&Wメインのクリスマスディナー全7皿+乾杯シャンパン(12/24・12/25限定)
店舗名：HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
アクセス：JR「新橋」駅（汐留口） 徒歩約3分 ・東京メトロ銀座線「新橋」駅 徒歩約5分 ・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分 ・都営大江戸線「汐留」駅（2番出口） 徒歩約1分 ・新交通ゆりかもめ「汐留」駅（西出口） 徒歩約1分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名28,700円
※税・サ込
◆30,000円台〜予約できるホテルのクリスマスディナー
フォーシーズンズホテル丸の内 東京（東京）／東京駅の活気を間近に、星付きシェフ監修のビストロ料理を
大規模なリニューアルを経て、日本の美意識と現代的な感性が融合した空間に生まれ変わった「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」。東京駅の活気ある街並みや新幹線を見渡せる「MAISON MARUNOUCHI」では、星付きシェフが監修する本格的なビストロ料理を楽しめる。
2日間だけのフェスティブディナーコースは、熟成12ヶ月のコンテチーズとトリュフを用いた「スフレ シュイセス」、オセトラキャビアを添えた「ロブスターラヴィオリ ビスク グリーンピース」、そして14日間熟成させた北海道産牛フィレ肉を使用した「牛フィレ肉のウェリントン ペッパーコーンソース」など全7皿。
温かなパリのビストロを思わせる空間で、華やかでロマンティックなひとときを。
【12/24〜12/25】フェスティブ7品ディナーコース+メッセージプレート
店舗名：MAISON MARUNOUCHI／フォーシーズンズホテル丸の内 東京
住所：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内
アクセス：JR「東京駅」八重洲南口より徒歩3分(駅直結)、東京メトロ銀座線「京橋駅」5番出口より徒歩4分
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名35,000円
※税・サ込
シャングリ・ラ 東京（東京）／最高級のラグジュアリーホテルで、イタリア出身シェフによる独創的な料理を
香港を拠点とするシャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツの日本初進出ホテルとして開業した「シャングリ・ラ 東京」。28階に位置するシグネチャーイタリアンレストラン「Piacere（ピャチェーレ）」では、イタリア出身のシェフによる、伝統に根ざしながらも独創的なイタリア料理を楽しめる。
クリスマス期間にご提供するフルコースは、シェフが日本全国から厳選した食材をメニューにふんだんに盛り込み、素材の味を引き出す調理法にこだわった華やかな全6皿。
ラグジュアリーホテルならではの落ち着いた雰囲気の中、静かに食事を楽しむ大人のクリスマスを。
【Natale】クリスマスディナーコース(12/20・23・24・25日 限定)
店舗名：Piacere／シャングリ・ラ 東京
住所：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館28F
アクセス：JRほか「東京駅」八重洲北口より徒歩2分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名37,950円
※税・サ込