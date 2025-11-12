“トマトショック”がカレーも直撃　平均価格が2.4倍に上昇…主要産地・熊本県の記録的な大雨で出荷量減少

日本農業新聞によると、トマトの平均価格が1kgあたり1225円となり、過去最高を更新。平年と比べても、2.4倍に上昇しているという。

その影響は、街の店にも出ていた。

トマトの高騰が“食卓の味方”「カレー」も直撃

真っ赤に色づいたトマト。

サラダに、パスタに、シチューにもなる万能の人気野菜が、最高値を更新。“トマトショック”が起こっている。

トマトジュースで乾杯。

テーブルに並んだ料理にも、トマトがどーん！お味は…？

客：

トマトがすごい甘くておいしい。



ーートマト好きですか？

客：

そりゃ好きですよ〜。きょうはトマト尽くしで。



客：

もう幸せです。

TOMATO×TOMATO DE LUCE 店長アモビ・アタネシウスさん：

全部すべてトマトを使っています。デザートからサラダ、スープ、ソース、全部まとめてトマトです。

こちらは、トマト料理の専門店。

トマトのパスタはもちろん、トマトのビーフシチューなど、すべてのメニューでトマトを使っている。しかし…。

TOMATO×TOMATO DE LUCE 店長アモビ・アタネシウスさん：

きょう（市場で）見たら、1個トマト300円になっていたんで、結構高過ぎて、利益あまりなくて。安いときは、（1個）88円とか100円とか。今、高い。270円とか300円、1個。たぶん2倍くらい。

トマトの価格が高騰している。

日本農業新聞によると、トマトの平均価格が1kgあたり1225円となり、過去最高を更新。平年と比べても、2.4倍に上昇している。

トマトの主要産地である熊本県が8月に記録的な大雨に見舞われ、出荷量が減っているため、相場が急上昇した。

トマトの高騰は、“食卓の味方”「カレー」も直撃していた。

大きくカットされた野菜が盛りつけられたスープカレー。

東京・神田のオフィス街で人気のスープカレーの専門店。

客：

野菜が好きなので、野菜がたっぷり入っていてチキンも入ってるので、すごくおいしく食べています。

客：

おいしいです。ヘルシーなボリューム感がすごい。

ダイナミックに盛りつけられた野菜がトレードマークのこちらのカレー。オープンから15年目の2025年、最大のピンチが訪れていた。

スープカレー カムイ・諸橋宏明 店主：

トッピングやドリンク、すべてのメニューを上げたのは、15年経営して初めて値上げをしました、全部。

11月から、カレーは全品90円、野菜などのトッピングは、110円から220円に値上げをした。

そしてトマトの高騰は、こちらのスープカレーにも影響を及ぼしていた。

スープカレー カムイ・諸橋宏明 店主：

スープを作るときに、ちょっとフレッシュトマト、生のトマトを入れていたんですけど、それも高過ぎて、今トマトジュースに切り替えています。

スープカレーのベースに使用していたフレッシュトマトを2025年3月から、トマトジュースに切り替えたという。

カレーライスを家庭で調理する際に必要な材料費や光熱費などの全国平均を算出した「カレーライス物価」。

9月は、1食あたり438円となり、1年前の同じ月と比べ、74円上昇。

さらに10月の「カレーライス物価」は、1食460円台になるとみられ、今後は過去最高値で推移する見通し。

スープカレーカムイ・諸橋宏明 店主：

ちょっと値段がまた上がりそうな雰囲気ではありますけども、しばらくはこれでギリギリまで頑張っていきたいと思っています。

（「イット！」 11月11日放送より）