¡Ú£Æ£±¡Û¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê¹¤¤¤¿Íèµ¨¥·¡¼¥ÈÁè¤¤¤Î³Ë¿´
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î£Æ£±¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬à²ò¸Ûá¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë°Ê³°¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬³Î¼Â¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î£²ÏÈ¤ò³ÑÅÄ¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ£Æ£²¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¤À¤¤¤Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯³ÑÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£·ÀïÏ¢Â³¥¼¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢£±£·°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÍèµ¨¥·¡¼¥È¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ï£·°Ì¡Ê£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª·èÄê¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó£Ç£Ð¡Ê£±£²·î£·Æü·è¾¡¡ËÁ°¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä³ÑÅÄ¤Î»ÄÎ±¤ÏÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£