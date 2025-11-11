京浜急行電鉄<9006.T>は３日続伸している。１０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の３０５０億円から３０００億円（前期比２．１％増）とした一方、最終利益予想は２３３億円から３１０億円（同２７．６％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転、増益を見込む。同時に年間配当予想は中間・期末各１７円の年３４円から中間・期末各２３円の年４６円（前期は２６円）に増額すると開示した。最終増益予想と株主還元姿勢を評価した買いが入っている。



９月中間期は前回予想から上振れして着地。売上高が１４２５億６５００万円（前年同期比１．１％増）、営業利益が１８５億５６００万円（同２．３％減）、最終利益が１５２億５７００万円（同１１．７％増）だった。不動産事業が減収・営業減益だったものの、レジャー・サービス事業や交通事業が増益。最終利益には特別利益として品川駅西口基盤整備事業に基づく国道用地の譲渡に伴う固定資産売却益を計上しており、通期業績予想の引き上げにもつながった。一方、通期の売上高予想は不動産事業における賃貸オフィス売却時期及び分譲マンション販売計画の見直しなどにより下方修正した。



出所：MINKABU PRESS