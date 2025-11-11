1969年、「Oh!モウレツ」というコピーとともに、ミニスカートをはためかせる女性が話題となった丸善石油のCM。モデルを務めた小川ローザさんの姿は社会現象となり、同年「オー、モーレツ！」は流行語にもなりました。一躍時の人となった小川さんですが人気絶頂の22歳でレーサーの川合稔さんと結婚。しかし、わずか半年後、レース中の不慮の事故で夫を失います。

【写真】「Oh! モウレツ」で、一世を風靡した当時の小川ローザさん（全11枚）

「こんな普通の子じゃダメだ」

モデルとしてデビューしたてのころの小川さん

── 昭和のCMで一世を風靡した小川さんですが、まずは芸能界に入ったきっかけを教えてください。

小川さん：文化服装学院に通っていたときに、モデル事務所の方からスカウトされました。でもそのときは興味がなくて、そのままにしていたんです。転機になったのは、21歳のとき。当時のボーイフレンドに振られたことがきっかけです。それまでは、人前に出るのも恥ずかしく自分に自信がなかったのですが、「自分を変えたい」と思ったんですね。それで、スカウトされたときにもらった名刺を思い出して、書かれていた番号に電話をかけ、モデルの仕事を始めました。

── そこから1年ほどで、社会現象にもなる丸善石油のCMに出演されたんですね。

小川さん：当時はモデルの人数が少なくて、お仕事をいただく機会がたくさんあったんです。1年ほどファッション誌で活動していたころに、丸善石油さんの「モーレツ」のCMのお話をいただきました。気づいたら、あれよあれよという間に話題になっていましたね。

私は特別背が高いわけでも痩せているわけでもありませんでした。なので、キャストを決める現場では、ほとんどの方が「こんな普通の子じゃダメだ」と反対していたそうです。でも、宣伝部の方が「普通の女の子のほうが印象に残る」と強く推してくださったおかげで、あのCMに出演することができたと後から聞きました。

人気絶頂で結婚、芸能界引退を決意

ブレイク後はあまりの忙しさにプライベート写真はほとんど撮れなかった

── 22歳で一夜にして社会現象となりましたが、当時の心境はいかがでしたか。

小川さん：とにかく忙しかったですね。本当に、寝る時間もないほどお仕事をしていました。いただいたお仕事をこなすことで精いっぱいで、目の前のことに必死でした。少しでも時間があれば、とにかく寝る。そんな毎日でしたね。

話題になったことはもちろんうれしかったですが、移動する先々で多くの方に囲まれて、落ち着く暇がなかったように思います。

──人気絶頂の22歳で、レーサーの川合さんとスピード婚をされました。きっかけは何だったのですか。

小川さん：当時、お世話になっていた事務所の先輩が川合さんともお知り合いで、そのご縁で紹介していただいたのがきっかけです。そこから自然におつき合いが始まりましたね。

── 川合さんの第一印象などは覚えていらっしゃいますか。

小川さん：そうですね。背が高くて、とてもかっこいい方だなという印象でした。紹介してくださった方がご夫婦だったんですが、私もそのご夫婦とは親しくしていて、川合さんもそのおふたりをお父さんお母さんのように慕っていたんです。そんな関係もあって、家族ぐるみのおつき合いのような形で、自然と距離が縮まっていきました。

半年ほどおつき合いをしたころに結婚の話が出て、結婚することになりました。彼は「早く家庭を持ちたい」という思いが強かったようです。私自身は「結婚したら家庭に入るもの」と思っていましたので、結婚を機にそのまま芸能界を引退しました。

── どのような結婚生活でしたか？

小川さん：結婚した当時、ちょうど川合さんが新しいマシーンでレースに臨む時期で、とても忙しかったんです。月の半分は三重県の鈴鹿に行ってしまうので、私は東京の自宅でひとり、彼の帰りを待つ日々でした。新婚でしたが、一緒に過ごせる時間はとても短かったですね。それでも、彼が東京に戻ってきたときには、メディアに気づかれないよう、ふたりでこっそり外食を楽しんだりしていました。

私は芸能界を引退しましたが、残っていたお仕事がいくつかあったので、合間に少しずつお仕事を続けていました。

彼を棺に載せて帰る道のりが長く感じた

── 結婚して間もなく、川合さんが不慮の事故に遭われます。当時の状況を教えてください。

小川さん：結婚して6か月ほど経ったころ、日比谷公会堂で行われるイベントにゲストとして呼ばれました。会場に向かっている最中、スタッフの方から『レース中の事故で川合さんが亡くなった』と聞きました。頭の中が真っ白になり、言われるまま車に乗って鈴鹿へ向かいました。

鈴鹿で息をしていない川合さんに会ったときは、精神的に本当に混乱していて、何も覚えていません。ただ、彼を棺に載せ、鈴鹿から実家のある東京まで運んでいる道のりが、とても長く感じたことだけは覚えています。

── その後はどうされたんですか？

小川さん：気持ちの整理がつかないまま、葬儀などやるべきことが次々と押し寄せました。食事も喉を通らず、葬儀までの数日間で体重は46キロから37キロまで落ち、立つのもやっとでふらつく状態でした。

そんな中、友人のヘアメイクさんが来てくれて、葬儀の着つけやメイクを助けてくれたおかげで、なんとか葬儀に出席することができました。葬儀場に押しかけるメディアを見たとき、『ここで絶対に泣いてはいけない』と思い、気丈にふるまいました。いろいろな感情が押し寄せていて、当時の記憶はそれくらいしか残っていません。

誰も知らない場所に行って、泣きたいときに思いきり泣きたい。川合さんが亡くなって3か月後には、日本を離れ、知り合いに紹介してもらったイタリアへ単身移住をすることに決めました。川合さんとの思い出が多すぎるので、当時はただ日本を離れたかったんです。日本を離れる決心をしました。

…

夫の死後、小川さんはすべてを置いて日本を離れ、イタリアへと旅立ちます。異国の地で疲れ果てた心身を癒しながら、語学やデザインを学び自分を立て直していきました。そして、イタリアでの仕事を経て、日本に帰国後は定年まで働く道を選びました。

取材・文／大夏えい 写真提供／小川ローザ