外為サマリー：一時１５４円００銭台へ上昇、米政府機関閉鎖の終結期待でドル高に

１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円９３銭前後と前週末午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円９８銭前後と同１円１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５３円８０銭前後で推移していたが、午後０時３０分過ぎには１５４円００銭台に上昇。その後、午後３時にかけて１５４円前後での一進一退が続いた。米上院の与野党議員らが９日、つなぎ予算案で合意したと報じられるなど、米政府閉鎖の終結期待が浮上。日経平均株価が上昇するなかドル高・円安が進行した。ただ、日本政府による円安けん制への警戒感も浮上するなか１５４円近辺ではドルの上値は抑えられた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５６２ドル前後と同０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。











出所：MINKABU PRESS