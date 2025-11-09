ÀÖÀ¾¿Î¤òµµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤¬°Ï¤ó¤ÀKAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¸å¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö4¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×
KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢µµÍüÏÂÌé¡¦ÀÖÀ¾¿Î¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î4¿Í¤¬²ñ¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÇµµÍüÏÂÌé¡¦ÀÖÀ¾¿Î¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤¬Â·¤¦¡ÊÁ´3Åê¹Æ¡Ë
¢£¤³¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÀÖÀ¾¿Î¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿
2025Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿hyphen¡Ê¢¨KAT-TUN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡£¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
µµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀÖÀ¾¿Î¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½ª±é¸å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÀÖÀ¾¤«¤éÃæ´Ý¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÀÖÀ¾¤Ë¼Ì¿¿¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªKAT-TUNÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£
4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ëhyphen¤âÂç¶½Ê³¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿A.B.C-Z ÄÍÅÄÎ½°ì¤¬¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¤ÈËÜÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÆÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÖÀ¾¿Î¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤êー¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢KAT-TUN¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿µµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£·ý¤ò¤Ä¤¤¢¤²¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£Ä¶ÀÜ¶á¡ªÀÖÀ¾¿Î¤Ë¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤Ï¤â¤¦°ìÅÀ¡Ö¤³¤ì¾å¤²Ëº¤ì¤Æ¤¿¡ª¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¿Í¤Ç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãç´Ö¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢Ä¶ÀÜ¶á¤·¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤Î´éÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È2ÅÀ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¤è¤êÃæ´ÝÍº°ì°¦¤Ë°î¤ì¤ë¡Ê!?¡Ë¼Ì¿¿¤òÂ³¡¹¤ÈÅê¹ÆÃæ¤À¡£