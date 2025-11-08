新日本プロレスは、8日に愛知・安城大会を開催。メインイベント終了後に26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」で引退する棚橋弘至（48）の引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカに電撃決定した。

メインイベントで勝利した棚橋が「愛してま〜〜す！！」で締めると、会場にはコインドロップの音が鳴り響いた。

会場にAEW所属の“安城出身”オカダ・カズチカが登場すると会場がどよめいた。リングに上がるとオカダは「引退おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退相手として名乗りを上げた。

そして「それまで疲れんじゃねぇぞ！コノヤロー！！」と叫んだ上で、「あとは外道さんに喋ってもらいます」と外道にマイクを渡した。

外道は「レインメーカーが来た限りは、史上最高の引退試合になるぞ！なんでかわかるかオイ！？レヴェルが違うんだよコノヤロー！！」と懐かしいフレーズを口にした上で、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームに金の雨が降るぞ…」と締めると、棚橋とオカダはリング中央でポーズを決めた。

引退試合まで残り2カ月を切る中で、棚橋の相手が発表されなかったため、ネットではさまざまな憶測が飛んでいた。その中で多かったのは、現在WWEで活躍する中邑真輔だった。

中邑は03年12月に天山広吉を破り、23歳9カ月という若さでIWGPヘビー級王座を戴冠。その後もIWGPインターコンチネンタル王座を獲得するなどキャリアを重ね、16年1月に新日本を退団して同年2月、WWEに入団した。NXT王座 を2回獲得し、昇格後には18年のロイヤルランブルを制覇。その後はWWE US王座を3回、WWE IC王座を2回奪取した。棚橋とは新日本の“暗黒期”を一緒に支え、人気再向上に貢献していた。

しかし棚橋は、引退試合でオカダと対戦が決定。ネットでは「中邑真輔」もトレンド入りした。「てっきり中邑真輔で決まっているのかと思ってた」「中邑真輔は難しかったか…」「悪くないんだけど中邑真輔が見たかった…」「太陽の天才児VS神の子見たかったな」などの声が上がった。