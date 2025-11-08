【PEACH JOHN】やさしく包み込む♡最新技術「ぽかぽかノンワイヤーブラ」

冬のインナー、もう“我慢”しなくていい。PEACH JOHNから登場した「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、驚くほどなめらかな肌触りとあたたかさを両立した新感覚ブラ。最新のホールガーメント(R)技術で縫い目ゼロを実現し、チクチク知らずの優しい着け心地を叶えます。おうち時間やリモートワークにもぴったりな、見た目も可愛いリラックスアイテムです♡

縫い目ゼロ！ホールガーメント(R)で極上のなめらかさ



「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、株式会社島精機製作所の登録商標でもある最新のホールガーメント(R)製法で、一着まるごと立体的に編み上げたノンワイヤーブラ。

どこにも縫い目がないため、ゴロつきや違和感がまったくなく、まるで肌の一部のような着け心地です。

胸元は共生地二重のパッドポケット付きで、取り外し可能な丸型パッド入り。リラックス感がありながら、自然な丸みのある美しいバストラインをメイクしてくれます。

冬にうれしい♡あたたかさとデザイン性を両立



ぽかぽかニットノンワイヤーブラ［オフホワイト］



ぽかぽかニットノンワイヤーブラ［ピンク］

ぽかぽかニットノンワイヤーブラ［ブラウン］

あたたかみのあるニット素材で、肌寒い季節にもぽかぽか。ショートタンクトップ型のデザインは、インナーっぽく見えず、そのままルームウェアやパジャマとしても活躍します。

ストラップは幅広で肩への食い込みを防ぎ、みぞおち下まである丈感が安心感◎。背中をしっかり包み込むハイバック仕様で、寝転んでも背中の違和感がありません。

ホックのない“かぶりタイプ”で、着脱もらくちんです。

セットで可愛く♡「HARAマキショーツ」との組み合わせも



同シリーズの「ぽかぽかニットHARAマキショーツ」（税込1,800円）と合わせると、見た目も着心地もさらにあたたかく。

カラーはオフホワイト、ピンク、ブラウンの3色展開で、どれも柔らかな雰囲気のニュアンスカラー。

ブラは税込3,300円のワンサイズ展開で、A65～F70・E75まで対応可能。どんな体型の方にもフィットしやすく、ギフトにも喜ばれそうです。

自分をやさしく包む、“冬ごこち”インナーを味方に



縫い目のないストレスフリーな設計と、ふんわりとしたぬくもりを両立したPEACH JOHNの「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」。寒い季節の冷えや乾燥に悩む女性の強い味方になってくれます。

おうちでも外でも心地よく過ごせる“冬の定番ブラ”として、ぜひチェックしてみてください。PEACH JOHN公式通販サイトで販売中です。