「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在でＮＥ<441A.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



７日の市場でＮＥが続落。同社は４日に東証グロース市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。きょうで上場４日目となる。ＥＣ支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営やふるさと納税支援などを手掛けている。初値は公開価格と同じ７５０円だった。５日には８４１円まで買われる場面があったが、６日の終値は７３０円と公開価格を割り込んで取引を終えた。この日は、一時６８０円台まで下落しており、値頃感からの買いも期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS