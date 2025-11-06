Photo: SUMA-KIYO

焚き火や蚊取り線香、ランタンやバーナーの点火など、アウトドアにライターは欠かせません。

しかし、一般的なライターは着火しづらく、暗がりだとどこへ置いたかわからなくなることもしばしば……。

暗闇でも一瞬で見つかる

そんなアウトドアでの着火にまつわるストレスを解消してくれたのが、SOTOから登場した「スライドガストーチ ルミナス（税込3,960円）」。SOTOの人気モデル「スライドガストーチ」に、蓄光ボディを採用した限定バージョンです。

一番の特徴は、なんといってもこの蓄光ボディ。暗くなると本体が明るく光るため、夜間でもどこにあるのか一目で見つけることができます。

これまで使っていたライターは、カバンやギアボックスの中から探すときや、うっかり地面に落としてしまったときに「どこいった？」と焦ることが多かったのですが、これを使い始めてからは、そうしたストレスが一切なくなりました。

安全に配慮した細かな工夫

Photo: SUMA-KIYO 6.8cm伸縮

安全に使用できる工夫がしっかり備わっているのも、スライドガストーチが人気の理由。見た目は少し大きめのライターですが、火口をスライドさせて伸ばせる構造になっているため、狭い場所や奥まった部分でも、手を近づけずに安全に着火することができます。

Photo: SUMA-KIYO 風に強い極細集中バーナー

また、火口の先にはカバーが付いており、ゴミやホコリの侵入によるトラブルを防止。さらに着火ボタンにはロック機構があるため、意図しない着火による事故も防いでくれます。

3種類のガスに対応

ガスの充てんは本体下部から可能となっており、カセットガス（CB缶）、アウトドアガス（OD缶）、ライターガスの3種類に対応しているのも大きな魅力。（※OD缶から充てんする際は、別売のフィルアダプターが必要です。）

中でもカセットガスは、どこでも手に入るうえ価格も安いため、使う頻度が高い人にとっては特にありがたい選択肢です。

「暗さ」「安全性」「風」といった、着火にまつわるあらゆるストレスを一気に解消してくれる「スライドガストーチ ルミナス」。一度使ったら、きっと手放せなくなりますよ。

