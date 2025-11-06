フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2025年11月6日にXを更新し、落語家の立川志らくさんの過去の発言をめぐる論争で、自身に寄せられた声に不快感を示した。

「私のことをあまりにも馬鹿にしすぎ」

事の発端となったのは、志らくさんがかつてMCを務めていたワイドショー番組「グッとラック！」（TBS系）の20年10月29日放送回の中で、志らくさんが「母親がいないとね、子どもにとっては不幸なこと」と発言したこと。これに対し、番組出演者の小林さんは「私は母親がいなくても不幸だと思ってほしくない」と批判した。

今月に入り、この小林さんの発言を収めた動画がSNSで拡散されると、志らくさんはXでこのことに言及し、「誤解を招くキリトリ動画」とした上で、「私は決して、ただ母親がいない子供が不幸だとはいっていない」と否定。

小林さんはXでこの投稿を引用し、「『母親がいないのは子供にとって不幸』と全国放送ではっきりと発言されました」と指摘。その上で、「怒らなくてはならないほどの発言をされたから、私は自分の考えを話しました。Xに投稿された内容ならば、私はあそこまで怒っていません」と批判していた。

さらに小林さんは6日にもXを更新し、「志らくさんには直接、志らくさんが発言後、もし私が発言しなかったら、志らくさんがどうなっていたか、番組として、放送局として、どうなのか、その旨をきちんと生放送当日にお伝えしています」と当時を振り返りつつ、「コメントで、私がヒステリックだとか、ただの子供だとか、とありましたが、私のことをあまりにも馬鹿にしすぎですね」と寄せられたコメントに怒りをみせた。

「酷い仕打ちを私達夫婦にしていなければ...」

また、小林さんは「テレビ局のアナウンサーとしても経験を積み、優秀なスタッフさん達から学んできましたので『生放送での番組作り』では特に、重要な役割をあの時、私は全うしています」と主張。「一部のネットニュースに騙されすぎて、私を誤解し過ぎています。一部のネットニュースに洗脳されていますよ。洗脳解けるといいですね」と皮肉をつづった。

さらに次の投稿で小林さんは、自身に寄せられた「多くの人に伝わるように発信した方が、あなたの想いを理解してもらいやすいのでは？」という指摘を引用し、「『多く』の方に伝わるように書いていますが、あなたのような方がいる前提で前置きがあるだけです。多くの方に伝わるように、でなければSNSで投稿しません」と反論した。

また、次の投稿では志らくさんに向け、「私が出演していない生放送の回で、酷い仕打ちを私達夫婦にしていなければ、酷い仕打ちをしたことを覚えていらっしゃれば、志らくさんがXであのような内容の投稿をすることはなかったでしょうし、騒ぎになることも、私が投稿することはなかったでしょう」と語りかけるようにつづり、「あの生放送での私の発言の意図など、私が志らくさんに直接お伝えした内容を覚えていらっしゃれば、再燃することはなかったです」と指摘した。

一方、小林さんは「ですが、悪意ある切り取りをされる方の気持ちは、私達夫婦も何度もされてきていますので、分かるよね、と夫とも話しました。しかしながら、Xであのような投稿されますと、こちらとしても投稿せざるおえません。出来ればお互い楽しみたいものです（原文ママ）」と切り取り動画による誤解への理解をつづった。

小林さんは、「私達夫婦のももちろんですが、志らくさんの、悪意ある切り取りをし、投稿したみなさん、悪意ある切り取り投稿を削除していただきたいです」と削除を呼びかけ、最後には「志らくさん、ご自愛ください」とつづっていた。