外為サマリー：時間外の米金利低下が影響し１５３円８０銭台に伸び悩む 外為サマリー：時間外の米金利低下が影響し１５３円８０銭台に伸び悩む

６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円８９銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安となっている。



５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１２銭前後と前日に比べ４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された米経済指標が景気の底堅さを示したことを受け、一時１５４円３６銭まで上伸した。



ただ、前日に三村淳財務官が為替動向について「日米の金利差から想定される水準から乖離（かいり）している」と発言したことなどが影響し、一段のドル買い・円売りには慎重姿勢。この日の時間外取引で米長期金利が低下していることがドルの重荷となり、午前９時３０分ごろには１５３円８５銭まで伸び悩む場面があった。一方、足もとで売りが目立っていたユーロが堅調な動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５０１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円９９銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS