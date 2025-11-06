AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

AIを使って“複数の切り口”で考える「聞き方」

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、商品やサービスのアイデアを考えたいときにおすすめなのが、技法その17「9つの型」です。

こちらが、そのプロンプトです。

「SCAMPER（スキャンパー）法」という、多くの書籍や記事で紹介されている発想法があります。アイデアを出そうとするときの「アタマの動き」を以下の9つに整理し、それぞれの頭文字を取ってまとめたものです。

・Substitute（代替）

「あるべきモノ・コトがないときに、どうやって補うか？」



・Combine（結合）

「主題の対象に対して、別のパーツをくっつけて面白くできないか？」



・Adapt（適用）

「主題以外のモノ・コトが持つ良い要素、エッセンスを主題の対象に適合させられないか？」



・Modify（修正）

「主題を構成する外面的、内包的要素や構造などを変更できないか？」



・Magnify/Minify（拡大/縮小）

「主題の一部を大きくしたら？ 小さくしてみたら？」



・Put to other use（置き換え）

「主題について、別の新しい用途を見いだせないか？」



・Eliminate（削除）

「主題の一部を削ってみたら？」



・Rearrange（並べ替え）

「主題が持つ要素や部分などの順番を組み替えてみたら？」



・Reverse（逆）

「主題を構成する要素や、意味合いなどを真逆にしてみたら？」

そんなSCAMPER法をまとめてAIで実践するのが、この技法です。1つのお題に対して、9つの質問を一気にぶつけます。

「トレーニングウェア」のアイデアを考えてみよう

では、実践してみましょう。

まだ裏付けのない、そのままでは実現できないアイデアを現実に近づけていきたいときにも「9つの型」は役に立ちます。

「運動能力を高めやすいトレーニングウェア」のような、技術的にあいまいなアイデアを精緻にしたいときにも使ってみてください。

人間が「9つの型」をやってみると、プロンプトに記載された単語に“引っ張られて”しまうことがあります。一度その視点に引っ張られてしまうと、なかなか脱出できないのが人間の悲しいところ。視野を挟めず、満遍なく可能性を探してくれるのが、AIを使う嬉しいポイントです。さて、どんな回答になるでしょうか。

