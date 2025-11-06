【みやこＳ】アウトレンジ 飛躍の秋へ必勝リハ ２週前には圧巻自己ベスト 大久保師「中間は素晴らしい動き」
「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）
帝王賞２着のアウトレンジが実りの秋へ始動する。５日の最終追いは栗東ＣＷ。終始馬なりだったが、それでもラストは鋭く伸びて１Ｆ１１秒４でフィニッシュ。軽快な動きで万全の出来をアピールした。
充実の秋にすべく、帝王賞２着のアウトレンジが３度目の重賞制覇を目指す。栗東ＣＷでの最終リハは６Ｆ８２秒１−３６秒６−１１秒４としまいを重視。３週続けてＣＷで追われたが、なかでも松山を背にした２週前は６Ｆ７９秒８の自己ベストと圧巻だった。大久保師は「中間は素晴らしい動きでした。ＪＢＣに出たかったけど、賞金順が下だったので早めにここへ。前走ぐらいの出来で臨めます」と手応えは十分だ。
前走は引き出しが増えた一戦だった。得意の押し切る形に持ち込めず、好位の内でためる競馬。直線で馬場の真ん中に持ち出すとジワジワと脚を伸ばし、次走ＪＢＣクラシックで横綱相撲を見せつけたミッキーファイトに首差まで迫った。師は「手応えがないなと思っても、そこから伸びてきましたね。エンジンが掛かるのが遅く、その差です。力は出せました」と振り返る。
主流血統だけが全てではない。父レガーロは１５年全日本２歳優駿２着はあるものの、勝ち鞍は未勝利戦と１勝クラスだけ。それでも種牡馬となった。中央登録は２頭で、現役はアウトレンジただ１頭だ。大久保師＆寺田寿男オーナーのコンビで夢へと突き進む。「次に向けていい競馬になるように。今回を含めて３回使いたい」とチャンピオンズＣ（１２月７日・中京）→東京大賞典（１２月２９日・大井）のローテを描く指揮官。ここをきっちりと仕留めて、飛躍の秋へつなげる。