【劇場版『ゾンビランドサガ』】佐賀県「萬坊」 “いかしゅうまい” ＆ “イカスミサイダー” コラボ！
劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』と佐賀県の海中レストランで有名な「萬坊」がコラボレーション！ 萬坊の人気商品「いかしゅうまい」と「イカスミサイダー」がスペシャルパッケージになって登場する。
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕する！
そんな大注目の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』と、佐賀県の日本初の海中レストランとして知られる「萬坊」がコラボレーション！ 萬坊の人気商品「いかしゅうまい」が『ゾンビランドサガ』限定パッケージとなって登場する。
アニメ1期放映時のコラボから6年ぶりにリニューアルされることとなった「いかしゅうまい」のパッケージには、作品に登場するアイドルグループ「フランシュシュ」のメンバーたちが「いかしゅうまい」を手に取ったり笑顔で食べる姿をデザイン。見ても食べても美味しい、佐賀の魅力がぎゅっと詰まった特別なアイテムに仕上がっている。
ちなみに萬坊の厨房で約40年前に誕生した「いかしゅうまい」は、佐賀県を代表する名物。ぜひご賞味あれ♪
また同時に、過去に好評をいただいたコラボ商品「イカスミサイダー」の再販も決定！
「純子アイドルVer.」「純子リベンジVer.」の2デザインをお楽しみいただける。
「呼子萬坊オンラインショップ」ほか、・海中レストラン萬坊・呼子朝市通り店・えきマチ１丁目唐津駅店・えきマチ１丁目佐賀店・佐賀玉屋店・ゆめタウン佐賀店・大丸福岡天神店にてお取り扱いされる。
佐賀の味と作品の世界観がひとつになった、心もお腹も満たされるコラボをぜひお楽しみください♪
（C）劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
