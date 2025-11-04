「THE TOOL LAB」から新登場♡ツヤ肌を叶える最新スポンジ＆ブラシセット

韓国発の人気メイクツールブランド「THE TOOL LAB（ザ ツールラボ）」から、ツヤと密着感を極めた新作「アクアフィックスパフOVAL」と「超密着アクアデュオ」が登場しました。韓国の人気メイクアップアーティストHAPPYRIM（ハッピーリム）との共同開発により誕生した新時代のメイクスポンジ＆ブラシは、水分を味方に“水光ツヤ肌”を実現。ベースメイクに革命を起こす2アイテムをチェックしてみて♡

「THE TOOL LABアクアフィックスパフOVAL」は、水を含ませて使うことで肌にしっとり密着し、まるでガラスのような水光ツヤ肌を演出する2枚入りのメイクパフ。

水を含むと約1.3倍にサイズアップし、メイク中も均一な水分をキープして崩れにくい仕上がりに導きます。

柔らかなウレタンフォームで小鼻や目元など細部までなめらかに密着。ラテックスフリー仕様で敏感肌にもやさしい設計です。

乾湿どちらでも使えるWET/DRY両用タイプなのも嬉しいポイント。価格は1,980円（税込）。

「THE TOOL LAB超密着アクアデュオ」は、ブラシとパフのW使いで毛穴や凹凸を自然にカバーし、ファンデーションを薄く均一に広げる革新的なメイクツール。

ブラシでムラなく塗り広げたあと、水を含ませたアクアパフで軽くたたきこむことで、まるでプロのメイクのような密着ツヤ肌に。

持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先でも清潔に保てます。価格は4,070円（税込）。

清潔なツールで美肌をキープ「ブラシ＆パフクレンザー」

仕上がりの美しさを長く保つためには、ツールのお手入れも大切。「THE TOOL LABブラシ＆パフクレンザー」は、ブラシやパフの汚れをすっきり落としながらやさしく洗い上げる専用洗浄剤。

繊細なツールを傷めず、清潔な状態をキープできます。価格は1,540円（税込）。

“ツヤ×密着”で叶える理想の美肌♡新感覚メイクツールをお試しあれ

ベースメイクの仕上がりは、使うツールで大きく変わります。韓国メイクのプロが監修した「THE TOOL LAB」の新作スポンジ＆ブラシなら、テクニック要らずで一日中続く水光ツヤ肌を実現。

自分史上最高のツヤと密着感を、この秋、あなたの肌で体感してみて♪