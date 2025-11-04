Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新。11月3日に放送された、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

■大森元貴が“学ラン姿”でピース！鏡越しの自撮りも公開

投稿では、黒の学ラン姿でピースをする写真や、白のタキシードに蝶ネクタイを合わせたフォーマルなショットなど、全7枚を掲載。

学ラン姿では無邪気なピースポーズや少し照れたような表情を見せつつ、タキシードでは一転して落ち着いた眼差しに。どのカットからも、番組収録の裏側での自然体な魅力が伝わってくる。

また、白いカーディガンにパールの装飾が施された衣装で鏡越しに自撮りする姿も投稿され、柔らかな雰囲気の1枚として注目を集めている。

■タキシード姿で歌う“横顔ショット”にファンうっとり

さらに、番組公式SNSでは、白いタキシード姿で歌唱する大森の姿も公開。ライトを浴びながらマイクを握り、目を閉じて歌う横顔は凛とした美しさに満ちている。

一方、学ラン姿で若井滉斗、藤澤涼架とともに笑顔を見せる姿もあり、オンとオフを行き来する多彩な表情を披露した。

そのギャップに、ファンからは「笑ってるミセス尊い」「ビジュの振り幅がすごい」「全部が絵になる」「眼福すぎる」「学ラン似合いすぎ」「ピースがかわいすぎ」「タキシードの破壊力」「国宝級の美しさ」といった声が多数寄せられている。

