「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、積水化成品工業<4228.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



４日の東京市場で、積化成は小幅ながら５日続落。１０月３１日取引終了後に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結営業利益は７億８０００万円（前年同期は７８００万円）となったが、通期計画の２３億５０００万円に対する進捗率が３３．２％にとどまったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



売上高は前年同期比４．８％減の６５７億１５００万円で着地した。北東アジアを中心に液晶パネル搬送資材用途の需要が減少したことなどが影響した。なお、通期業績予想については１０月３０日に公表した見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS