2025年11月15日（土）、新たな旗艦店として『グラニフ札幌』がグランドオープンします。

『グラニフ札幌』は、2023年12月オープンの『グラニフ東京』（原宿）、2025年7月オープンの『グラニフ福岡天神』に続く3店舗目の旗艦店として、札幌における商業・ビジネス・観光の中心地である大通エリア内にグランドオープン！

これまでの旗艦店と同様にショップインショップのスタイルを採用。アニメ・マンガ・ゲームなどのエンターテインメントやキャラクターを、ファッション・ライフスタイルに融合させたブランドとして、それぞれの世界観をたっぷりと楽しめる空間になっています。

さらに、札幌での“ここにしかないグラニフ”にこだわった唯一無二のブランド体験も！

ストア2階には、グラニフでは初となるアミューズメントエリアを展開。アート×キャラクターが集まるグラニフの“遊び場”として、札幌限定トイが手に入るクレーンゲームやガチャガチャ、フォトスポット、グラニフのオリジナルキャラクターのデザイナーがペインティングを手がけたアートミラーが登場します。

『札幌市円山動物園』や、北海道の豊かな食材を活かしたドーナッツ専門店『HIGUMA Doughnuts（ヒグマドーナッツ）』とグラニフオリジナルキャラクターとのローカルコラボレーションも！

『札幌市円山動物園』はイカク、『HIGUMA Doughnuts』はビューティフルシャドーとのコレクションで、それぞれの世界観が広がるユニークなアイテムを同店限定商品として販売されます。

このほか、札幌らしいモチーフやロゴにグラニフオリジナルキャラクターを組み合わせた店舗限定Tシャツやスウェットなども販売される予定です。

詳細情報

グラニフ札幌

住所：北海道札幌市中央区南一条西二丁目4-3

オープン日：2025年11月15日（土） 11:00

営業時間：11:00～20:00

ショッピングとともに、唯一無二のワクワクを味わうことができる『グラニフ札幌』がオープンします！

初展開のアミューズメントエリアは、アート×キャラクターが集まる『グラニフ』の遊び場になりそう◎

“ここにしかないグラニフ”を一足早く体験できる、会員限定のプレオープン招待キャンペーンもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

