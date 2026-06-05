「白髪染めキリがない」→ この手があったか！【40・50代】が試したい♡「白髪ぼかしヘア」

白髪カバーの方法は日々進化中！ 最近は白髪を暗く染めて隠すのではなく、細めのハイライトを入れて自然になじませるカラーリングが注目されています。ベースの色味やカットを工夫すれば、気になる部分をカバーしつつオシャレな印象にアップデートもできるかも。今回は大人世代の白髪悩みを解決してくれる、おすすめのスタイルをご紹介します。

オリーブグレージュの外ハネレイヤー

赤味やオレンジ味を抑えたオリーブグレージュをベースに、細めのハイライトをしっかりと効かせたレイヤーミディ。気になる白髪がハイライトと共にデザインの一部としてなじむことで、全体に美しいクリアな色彩が生まれています。毛先を外ハネに整えれば、軽やかさと今っぽさを両立したスタイルの完成です。

グレージュのふんわりミニボブ

柔らかな質感を表現するグレージュをベースカラーに選んだミニボブです。細めのハイライトを自然に散りばめることで、白髪をぼかしながら上品な印象を与えます。ナチュラルなコントラストなので、派手見えを回避できそう◎ ふんわりとした丸みのあるシルエットが、優しげな空気感をまとわせてくれます。

アッシュベージュの動きあるレイヤーロブ

毛先に重みを持たせつつ表面にレイヤーを入れて軽快な動きをプラスしたロブスタイルです。ベースを柔らかなアッシュベージュで染め上げることで、ハイライトと白髪とベースカラーが自然になじみ、たっぷりの透明感を引き出します。サイドの髪を後ろに流すことで毛束感が強調され、より立体感のあるスタイルに仕上がりました。

暗めグレージュの切りっぱなしスクエアボブ

暗めのグレージュをベースにしつつ、根元の地毛を少しトーンアップして、新たに伸びてきた白髪をなじませやすくしたデザインです。カットは切りっぱなしのスクエアボブ。丸みのない四角いシルエットにハイライトが加わり、シャープで洗練された雰囲気を演出。きちんと感をキープしながらオシャレも楽しみたい人にオススメのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。