±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î±óÆ£Í´Î¼¤¬»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡Ä500»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡11·î1Æü¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè7Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ8ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë28ÆÀÅÀ¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë29ÆÀÅÀ¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢93－81¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤ÏD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬7ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤àº£¥·ー¥º¥óºÇÂ¿31ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¤¬16ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¤È±óÆ£Í´Î¼¤¬¤È¤â¤Ë12ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢4ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤¿±óÆ£¤ÏB1ÄÌ»»500»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£»î¹ç¸å¤Î¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖÁá¤¤¤Î¤«¡¢ÃÙ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÏ¿Ã£À®¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âD.J¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï2012Ç¯¤«¤éÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë36ºÐ¡£B¥êー¥°³«Ëë¸å¤âÅÄ²éÍ¦ÂÀ¤äÃÝÆâ¸øÊå¡¢ÅÏîµÍµµ¬¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à°ì¶Ú¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï11»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ19Ê¬21ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±6.8ÆÀÅÀ1.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.3¥¢¥·¥¹¥È¤Ë50¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»500»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï±óÆ£¤¬7¿ÍÌÜ¡£Æ£°æÍ´âÃ¡Ê·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¡¢¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¡¢°ÂÆ£ÀÀºÈ¡Ê²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥À¥Ð¥ó¥Æ¡¦¥¬ー¥É¥Êー¡Ê¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ë¡¢´ßËÜÎ´°ì¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢ÃÝÆâ¤ËÂ³¤¤¤Æ²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±§ÅÔµÜvsFEÌ¾¸Å²°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È