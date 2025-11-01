北海道の人気ジンギスカンの店が東京・御徒町に道外初出店！　開店当初は6時間待ちだった大人気店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御徒町のジンギスカンの店『成吉思汗だるま上野御徒町店』です。

焼肉激戦区に札幌すすきの名物“だるま”参上！

転んでも起き上がるだるまのように、戦後復興の札幌すすきので創業して71年。北海道を代表するジンギスカンの老舗が昨夏、70周年を機に「お客様に恩返しを」と道外初の東京進出を果たした。開店当初は6時間待ちだったというからどれだけファン待望の出店だったかわかるはず。

本店の味を頑なに守り、一度も冷凍せずチルドで空輸する生マトンは鮮度抜群だ。ラムとはまた違う羊本来の力強い味は圧巻。

上肉1790円（数量限定）、成吉思汗1290円

『成吉思汗だるま上野御徒町店』（手前）上肉 1790円（数量限定）、（奥）成吉思汗 1290円 炭火の鉄鍋で焼く。野菜も北海道産

けれど臭みはまるでない質の良さ＆柔らかさは徹底した素材へのこだわりと丁寧な下処理からだろう。その真っすぐな旨さを引き立てるのが一子相伝の特製ダレ。さっぱりしてるのに奥深さも感じる醤油ベースの味で、肉に絡めて頬張ればもう問答無用のおいしさ。

これが東京で楽しめるとは。正真正銘、本場の味です。

『成吉思汗だるま上野御徒町店』店長 グエン ゴック トゥアンさん

店長：グエン ゴック トゥアンさん「札幌直送の新鮮な生マトンを店で手切りしています」

［店名］『成吉思汗だるま上野御徒町店』

［住所］東京都文京区湯島3-41-5

［電話］03-6240-1430

［営業時間］11時半〜翌2時（ランチサービスは16時まで、翌1時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄銀座線上野広小路駅A3出口などから徒歩3分、JR山手線ほか御徒町駅北口から徒歩5分

