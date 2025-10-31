ダウンタウン・浜田雅功による初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」（１２月２１日まで、東京・麻布台ヒルズのギャラリー）の公式ＳＮＳが３１日に更新され、１１月１日から作品の撮影を解禁すると発表した。

「超・ビッグニュース！」と題し「浜田雅功展、ついに、ついに…作品撮影、全面解禁です！」と報告。「みなさん、お待たせしました！なんと、あの浜田先生ご本人の許可がおりまして、会場内の作品ぜんぶ、撮影ＯＫになりました！明日１１月１日（土）より解禁となります！」と浜田も承諾していると伝えた。

「建築家ユニットｄｏｔａｒｃｈｉｔｅｃｔｓが手がけた『架空のまち』＆浜田先生が描き上げた新作１００点たち、ぜんぶ、あなたのカメラに収める大チャンスです！」と撮影が全面ＯＫに。浜田のコメントも掲載し「『ただ、作品を素通りされるのは心外なんですよ（笑）。まず、『これはなんなんだ』と１枚をじっくり感じとって、次に行ってほしい。素通りだけはやめてほしい！１００枚描いていますから！』とのことです！」と伝えた。

そして「お一人様はもちろん、お友達と、ご家族と、恋人と…ぜひ会場で、この唯一無二の空間と作品を、あなたの目とカメラでじっくり感じ取ってください！『＃浜田雅功展』であなたのお気に入りの作品をお待ちしてます！」としている。

同展は、唯一無二の画力で知られる浜田による初の個展。このために描き下ろした新作１００点を展示している。「ガキの使いやあらへんで」「水曜日のダウンタウン」などの人気番組の企画を手がける放送作家の高須光聖氏が企画・監修を務めている。