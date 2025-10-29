ジャックインザドーナツのクリスマスが開幕♪サンタや雪をイメージした限定ドーナツ5種が登場

冬の街にキラキラと灯りがともる季節。今年のクリスマスは、見て楽しい、食べておいしい限定ドーナツで心までときめくひとときを過ごしてみませんか？『JACK IN THE DONUTS（ジャックインザドーナツ）』では、2025年11月6日（木）より、クリスマス限定ドーナツ全5種を期間限定で販売。可愛らしいサンタモチーフや雪をイメージしたドーナツなど、家族や友人とのパーティーを華やかに彩るラインアップが登場します♪

ジャックインザドーナツのクリスマス限定ラインナップ

今回登場するのは、5種類のクリスマス限定ドーナツ。

サンタホイップ生マラサダ

サンタいちごファッション

クリスマスギャラクシー

コーヒーチョコブッシュドノエル

スノーボールクッキークルーラー

ふわふわの生地にたっぷりホイップを詰めた「サンタホイップ生マラサダ（350円）」、真っ赤ないちごグレーズが目を引く「サンタいちごファッション（260円）」、オーナメントのように輝く「クリスマスギャラクシー（280円）」、大人の味わいが魅力の「コーヒーチョコブッシュドノエル（360円）」、そして雪のような粉糖が印象的な「スノーボールクッキークルーラー（250円）」です。

どのドーナツも見た目のかわいらしさだけでなく、素材の味わいにもこだわり抜いた逸品。パーティーの主役にも、ギフトにもぴったりです♡

特別なひとときを彩る、限定クリスマスBOXも登場

全5種のドーナツを詰め合わせたオリジナル『クリスマスBOX（大）』が新登場！最大10個まで入るBOXは数量限定のオリジナルデザインで、テーブルを一層華やかに演出します。

販売期間は2025年11月6日（木）～12月25日（木）まで。全国32店舗の『JACK IN THE DONUTS』で販売されます（※スノーボールクッキークルーラーは恵比寿店・小倉店を除く）。

クリスマスパーティーの差し入れやお土産にもぴったりな特別仕様です♪

ジャックインザドーナツの“わくわく”で笑顔あふれるクリスマスを

子どもから大人まで楽しめる“わくわく”を届ける『ジャックインザドーナツ』。

今年のクリスマスは、限定ドーナツとともに笑顔があふれるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

かわいらしい見た目とやさしい甘さが、きっと心まで温めてくれるはず。お近くの店舗で、冬だけの特別な味を楽しんでみてください♡