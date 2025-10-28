

JR東日本は、大人の休日倶楽部会員限定のおトクなフリーきっぷ「大人の休日倶楽部パス」の2025年度の第2回分を発売しました。利用期間は2025年11月27日(木)から12月9日(火)までで、JR東日本やJR北海道のフリーエリアが5日間乗り放題に。利用開始日の1ヶ月前から前日まで購入でき、インターネット予約サイト「えきねっと」で購入すれば通常価格より1,000円割引となるほか、えきねっと限定でグリーン車用も発売されます。

「大人の休日倶楽部」の入会条件は？

2025年に20周年を迎えた「大人の休日倶楽部」

「大人の休日倶楽部」の対象年齢は50歳以上。年齢により「大人の休日倶楽部ミドル」もしくは「大人の休日倶楽部ジパング」に入会できます。

・「大人の休日倶楽部ミドル」は満50歳〜64歳の人が入会でき、JR東日本とJR北海道のきっぷが何回でも5%割引に。年会費は2,624円（初年度年会費無料）です。

・「大人の休日倶楽部ジパング」は65歳以上の人が入会でき、JR東日本とJR北海道のきっぷが何回でも30%割引に。年会費は4,364円（初年度年会費無料）です。

なお、いずれの場合も、割引が適用されるのは片道101キロ以上利用の場合となります。

（例：東京⇔熱海・東京⇔高崎は片道105キロ、東京⇔宇都宮は片道110キロ）

大人が得する「大人の休日倶楽部パス」とは？

「大人の休日倶楽部パス」は「東日本」「東日本・北海道」「北海道」の3タイプ

大人の休日倶楽部パスは「大人の休日倶楽部」会員限定のおトクなきっぷ。

2025年度第2回の販売期間は2025年10月27日〜12月4日、利用期間は2025年11月27日〜12月9日となっています。利用したいエリアに合わせて「東日本」「東日本・北海道」「北海道」の3タイプが設定されており、「東日本」がえきねっと価格で普通車18,800円（駅での販売19,800円）、グリーン車35,000円、「東日本・北海道」はえきねっと価格で普通車26,740円（駅での販売27,740円）、グリーン車50,250円、「北海道」はえきねっと価格で普通車18,070円（駅での販売19,070円）、グリーン車36,050円で発売中です。

このきっぷがあれば、JR東日本の全線やJR北海道のフリーエリアなど、対象となる区間が連続する5日間乗り放題に。「東日本」「東日本・北海道」は青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津〜新井間）の特急・急行・快速・普通列車の普通車自由席と、JR東日本のBRT（バス高速輸送システム）も乗り放題になります。

東北新幹線・秋田新幹線・北陸新幹線も乗車が可能

特急・急行・快速・普通列車の普通車自由席が対象となり、指定席も6回まで利用が可能。「東日本・北海道」「東日本」は東北新幹線や秋田新幹線、北陸新幹線（上越妙高〜敦賀間を除く）、「東日本・北海道」は上記に加えて北海道新幹線（新青森〜新函館北斗間）も乗車が可能です。

乗車以外の割引特典も！

きっぷの有効期間中、ジェイアールバス東北の一般乗合バス対象路線が普通運賃の10％引きに。東日本エリア・北海道エリアの駅レンタカーが特別料金で利用できるほか、エキナカや駅周辺の対象店舗で「大人の休日倶楽部パス」を提示すると購入金額から10％引きになる特典も付いています。

「大人の休日倶楽部パス」はどこで買える？

「大人の休日倶楽部パス」はインターネット予約サイト「えきねっと」、主な駅の「指定席券売機」「みどりの窓口」「駅たびコンシェルジュ」などで購入が可能。事前に「大人の休日倶楽部」に入会、「大人の休日倶楽部カード」を発行し、同カードによるクレジット決済で支払う必要があります。

えきねっと購入が断然おトク！ 1,000円割引と限定グリーン車用パス

「えきねっと」で購入すると、駅の窓口や指定席券売機で購入する際の通常価格よりも1,000円おトクになります。

例えば、東京から新青森を東北新幹線「はやぶさ」で往復する場合「大人の休日倶楽部パス 東日本」（普通車用）の利用で通常価格19,800円、「えきねっと」なら18,800円で購入が可能です。「大人の休日倶楽部ミドル」会員（5％引きで紙きっぷ利用の場合31,580円）と比較すると、12,780円もおトクになる計算です。

さらに、えきねっと限定で「グリーン車用」のパスを購入できることもポイント。グリーン車を6回まで利用可能です。ただし、グランクラス、プレミアムグリーン車は運賃のみ有効です。

2025年度第3回の販売期間は、2025年12月19日〜2026年1月26日、利用期間は2026年1月19日〜1月31日となっています。

「大人の休日倶楽部パス」は、大人の休日倶楽部会員にとって、非常におトクなきっぷです。まだ会員になっていないという人は、現在Web入会キャンペーンを実施中。新規入会すれば、JRE POINTが 3000ポイントがもらえます。

50歳以上の人はこの機会に「大人の休日倶楽部パス」を利用してみてはいかがでしょうか。

