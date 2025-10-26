いつも荷物を運ぶお手伝いをしてくれる大型犬が、荷物の横に大好物があった時にどちらを先に運ぶのか検証してみたら…？まさかの検証結果が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万4000回再生を突破。「偉いなあ」「お利口さんすぎる！」といった声が寄せられています。

【動画：いつもお手伝いしてくれる大型犬→『横に大好物があっても荷物を運べるのか？』検証した結果…】

荷物と大好物、どっちを運ぶ？

Instagramアカウント「golden.hotto」に投稿されたのは、お手伝いが得意なゴールデンレトリバー「ホット」君が、大好物よりも荷物を優先して運べるかどうかを検証した時の様子です。

飼い主さんがお買い物から帰ると、いつもホット君が車からお家まで巾着袋を運んでくれるそう。この日、飼い主さんは巾着袋の横に、ホット君の大好物の焼き芋を置いた状態で帰宅。

「ただいま～」と玄関のドアを開けると、すぐにホット君が外に出てきて車に向かったそう。お手伝いする気満々の姿が可愛いですが、果たして巾着袋と焼き芋のどちらを先に持ってくるのでしょうか…？

お利口さんすぎてびっくり！

ホット君は車の中を覗き込みながらしっぽをフリフリしていたかと思うと、すぐに巾着袋をくわえて戻ってきたそう。すぐ横に大好きな焼き芋があるのに、「先に巾着袋を運んだ方がいい」と迷わず判断できるなんて、お利口さんすぎて驚いてしまいますね！飼い主さんも「さすがだね～」と感心したそうですよ。

ホット君はそのままお家の中まで巾着袋を運び、飼い主さんが「ちょうだい」と手を差し出すと渡してくれたとか。

お手伝いが完了し、焼き芋をゲット

飼い主さんが「もう1個あったでしょ？」と言うと、ホット君は再び外へ。そして今度は焼き芋をくわえて、お家の中に戻ってきたそう。飼い主さんに焼き芋を渡したら、お手伝い完了です！

焼き芋はホット君へのお土産なので、さっそく食べさせてあげることに。飼い主さんが焼き芋を差し出すと、ホット君は自主的に「お座り」と「待て」を開始。飼い主さんに「よし」と言われてから、しっかり味わって焼き芋を食べていたそう。最後の最後までお利口さんなホット君なのでした。

この投稿には「本当にすごい」「お利口さんすぎて可愛い」「どうしたらこんなに天才になるんでしょうか」といったコメントが寄せられています。

ホット君がお手伝いを頑張ってくれる姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「golden.hotto」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden.hotto」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。