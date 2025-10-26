YON-KAの2025年クリスマスコフレ！贅沢なホリデーギフトで心も肌も潤す

フランス発のスキンケアブランド「YON-KA（ヨンカ）」が、2025年のクリスマスシーズンを彩る限定コフレを発売します。日本上陸20周年を記念したこの特別なコレクションは、冬の乾燥やエイジングケアに最適なアイテムを組み合わせ、豪華なセットでご提供。肌に潤いを与える「ハイドレーション」、エイジングサインにアプローチする「オプティマイザー」など、贈り物にもご自身へのご褒美にも最適です。

YON-KAのクリスマスコフレで、冬の乾燥対策を贅沢にケア

クリスマスコフレ ハイドレーション

価格：19,800円（税込）

2025年のYON-KAクリスマスコフレは、冬の乾燥や肌の不調をケアする豪華セットが勢揃い。「ハイドレーション」コフレは、乾燥肌や敏感肌に優しく寄り添う集中保湿キット。

ダブル洗顔不要の「レ ネトワイヤン」クレンジングミルクや、シアバター配合の「イドラ No.1 クレーム」が、ふっくらとした肌へ導きます。

オリジナルポーチも付いてお得感満載で、特別なホリデーシーズンにぴったりのアイテムです。大切な方への贈り物としても、自分へのご褒美としても最適です。

フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

エイジングケアと美肌ケアが叶う「オプティマイザー」コフレ

クリスマスコフレ オプティマイザー

価格：30,360円（税込）

「オプティマイザー」コフレは、エイジングケアに特化したアイテムを揃えたセット。

ヒアルロン酸やコラーゲンが配合された美容液「アドバンス オプティマイザー セラム」と、角層まで潤いを届けるクリーム「アドバンス オプティマイザー クレーム」がセットに。

ハリと弾力を与え、年齢に応じたケアを実現します。このセットは、肌に潤いと若々しさを与え、エイジングサインに着目した集中ケアを提供。

シンプルで上質なポーチ付きで、冬の季節にぴったりな贅沢なアイテムです。

冬季限定「タイガ」オイルキャンドル＆トリートメントで極上のリラクゼーション

YON-KAの冬季限定「タイガ」オイルキャンドル＆トリートメントは、冬の寒さを感じる季節にぴったりのアイテム。

シベリアの針葉樹林「タイガ」をイメージしたウッディーな香りのキャンドルは、心身を温めながらリラックスできます。

さらに、オイルキャンドルで全身をケアし、贅沢なスパ体験が楽しめます。自宅でスパのような至福の時間を過ごし、心と体をリフレッシュ。冬の疲れを癒してお楽しみください。