【知らないと損】年金の繰上げ受給、手取り額で考える「損益分岐点」の落とし穴とは？

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が、「【漫画】60歳で年金を受け取るとどうなる？手取り額で計算すると…60歳で年金受給開始が最強？【老後年金・繰上げ受給】」と題した動画を公開。年金の繰上げ受給が本当に損なのか、それとも得なのかという多くの人が抱える疑問について、手取り額を基にした具体的なシミュレーションで解説した。



動画では、定年を間近に控えた59歳の主人公・湊川茂が、同僚の死をきっかけに自身の老後と年金の受け取り方について真剣に考え始める。年金の受給開始は60歳から75歳の間で選択でき、原則である65歳より早く受け取る「繰上げ受給」では毎月0.4%、最大で24%（60歳受給開始の場合）減額され、逆に遅く受け取る「繰下げ受給」では増額される仕組みだ。



多くの人が懸念する繰上げ受給のデメリットに対し、動画は「損益分岐点」という重要な視点を提示する。これは、繰上げ受給の総額を、65歳から受給開始した場合の総額が上回る年齢のことである。動画の試算によれば、税金や社会保険料を考慮した手取り額ベースでの損益分岐点は「83歳3ヶ月」。平均寿命、特に独身男性の平均寿命が67歳というデータを踏まえると、多くの人にとって繰上げ受給が「もらい損ねるリスクを減らす賢い選択」になり得ると指摘した。



さらに動画では、繰上げ受給によって年金収入が一定額以下になることで「住民税非課税世帯」に該当する可能性という「裏ルート」にも言及。これにより、税金や社会保険料、医療費の負担が軽減されたり、臨時給付金が支給されたりと、額面上の減額を補って余りあるメリットを享受できる場合があると解説した。最終的に、年金の受け取り方に唯一の正解はなく、自身の健康状態やライフプランを基に判断することが最善であると結論付けている。