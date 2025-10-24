¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥ÈVol.1
¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP¡×¤ÏJFA¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î¶¦ºÅ¤Ç2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï8·î3Æü¤«¤é¤Î¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò3²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡½♦¡½♦¡½
¡¡SOCCER MEDICAL CAMP 2025¤¬£¸·î£³Æü¤Ë³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³«¹Ö¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæÂ¼·®¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼±Ä¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎµÜ´Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¤«¤é¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ø¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍèÉÐ¤ä¥²¥¹¥È¤â»²²Ã¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ°å³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Éô²ñÄ¹¤ÎÁ°ÅÄ¹°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é³µÍ×ÀâÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿´¹½¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢20Ì¾¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¸¦½¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃëµÙ·Æ¸å¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌò³ä¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤äÁª¼ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÀèÀ¸¤«¤é·Ð¸³ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢ÉðÉÚ½¤¼£ÀèÀ¸¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ËÂ¿¤¤³°½ý¤ä¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢É¨¤Î³°½ý¤ä¶ÚÂ»½ý¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò»È¤Ã¤¿ºÇ¿·¤ÎÆ°²è²òÀÏ¤Ê¤É¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Áª¼ê¤Î³°½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢Í½ËÉ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSOCER MEDICAL CAMP¡×¤Ï12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´£µÆü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½éÆü¡Ê8·î3Æü¡Ë
¡Ú³µÍ×ÀâÌÀ¡¢AT¤Î¿´¹½¤¨¡Û
2025Ç¯ºÇ½é¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢JFA°å³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Éô¤Î²ñÄ¹¡¢Á°ÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢SOCER MEDICAL CAMP¤Î°ÕµÁ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢»²²Ã¤ÎÆ°µ¡¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¡¡¹°¡ÊJFA°å³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Éô²ñÄ¹¡¡JFA¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
½éÆü¡Ê8·î3Æü¡Ë
¡ÚJ¥ê¡¼¥°¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¡Û
ÃÓÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ»þÂå¤Î¿Ç»¡¼¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²òÀâ¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¡¢°å»Õ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£°å»Õ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¡¡¹À¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ°å³Ø°Ñ°÷²ñ¡¡°Ñ°÷Ä¹¡Ë
½éÆü¡Ê8·î3Æü¡Ë
¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³°½ý¡¦¾ã³²¡É¨¤Î³°½ý¡¦¶ÚÂ»½ý¡Û
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÓÆ±¥É¥¯¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ëÉðÉÚÀèÀ¸¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ËÂ¿¤¤³°½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¼õ½ý»þ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°ºî¤«¤é¾õÂÖ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¿¨¿Ç¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÉÚ¡¡½¤¼£¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¡°å³Ø°Ñ°÷²ñ¡¡°Ñ°÷¡Ë
¡½♦¡½♦¡½
