¡ÖÇ¨¤ìÈ±¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¡Ä¡×¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤¬¿·¿Í¸õÊä»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÈÆþÍá»ÜÀß¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡É¤Î¾×·â¡Ú´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¡Û
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÆ°¤½Ð¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¡£¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤»á¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ò¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«³Ð¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤È°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤°¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤ÈX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎÀ¯Ì³»°Ìò½¢Ç¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢²¹ÃÈ²½¤ä»ñ¸»¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿¹²¼»á¤Î¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Û¤«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó»þÂå¤Î¿¹²¼»á¡ÊÁ´¿È¡Ë¤Ê¤É¤â
¡¡¿¹²¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢"½÷É¿¥Ý¡¼¥º¤Ê¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó"¤È¤Þ¤Ç¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈµÄ°÷¤À¡£2019Ç¯Ëö¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Ä¤¤¤ËÍ×¿¦¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¿¹²¼¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¯¼£²È¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯3·î¤Ë¼«Ì±ÅÞµÜ¾ë5¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÆâÄê¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¡¢ÀÐ´¬»Ô¤Ë°Ü½»¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Âð³¹¤ä¾¦Å¹³¹¡¢µù¹Á¤Ê¤ÉÁªµó¶èÆâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ò½ä¤ê¡¢"ÄÔÎ©¤Á¥¯¥¤¡¼¥ó"¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£ºòÇ¯10·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÇ°´ê¤Î½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¤ÇÀ¯³¦Ä©Àï
¡¡¼«Ì±ÅÞµ¡´Ø»ï¡Ø¤ê¤Ö¤ë¡Ù2021Ç¯9·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ò½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¡¡½÷À¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÁÇ´é¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡Ó¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ï¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤Î¿¹²¼»á¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç"¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÁÇ´é"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿¹²¼»á¤Ï´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡Ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤È¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤Ç»£¤Ã¤¿¤é¤·¤¤"Ç¨¤ìÈ±"¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿ËÜÅö¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡×ÆÃ½¸¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿¹²¼»á¤Î"¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È"¤¬ËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¡¢°¦Ç¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯ÍÆ»Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿¹²¼»á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ä¤¤"Á°¿¦"¤ÎÄ´»Ò¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¿·¿Í¸õÊä¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢"½÷É¿"¤Î¤´¤È¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
