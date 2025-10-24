スヌーピーがヘアケアに登場♡PEANUTS×myBoostarsの限定コレクション

ネイチャーラボの“導入美容液発想ヘアケア”ブランド『myBoostars（マイブースターズ）』から、世界中で愛される「PEANUTS（ピーナッツ）」との夢のコラボアイテムが登場します。2025年10月27日より公式ストアで先行発売、11月1日から全国のドラッグストアでも数量限定で販売予定。スヌーピーと仲間たちが描かれたボトルは、毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてくれます♡

PEANUTS×myBoostars限定コレクション登場

“幸福は、洗って待て。”をコンセプトに掲げる『myBoostars』が、「PEANUTS」との限定コラボを発表。

スヌーピーたちが描かれた可愛いデザインのボトルに、ブランドこだわりの導入美容液発想のヘアケアを詰め込みました。

ラインナップはダメージケアの「ケラチン」シリーズ、ふんわりボリュームとカラーケアを叶える「ヘマチン」シリーズ、そして髪を柔らかく導く“髪の導入美容液”「ブースターミスト」。

どれもサルフェート・シリコーン・パラベンフリーのやさしい設計です。

目的に合わせて選べる3つのライン

【KERATIN ケラチン ダメージリペア】〈シトラスサボンの香り〉



価格：400mL・各2,750円（税込）

加水分解ケラチン(*1)配合で、パーマやカラーのダメージを補修。

・加水分解ケラチン含有水溶液5％(*2)

・ケラチンブーストリペア処方

・サルフェート・シリコーン・パラベンフリー

【HEMATIN ヘマチン ボリューム＆カラーケア】〈ペアー&ムスクの香り〉



価格：400mL・各3,025円（税込）

ヘマチン(*1)配合でカラーの色落ちを抑え、根元ふんわり仕上げ。

・ヘマチンブースト エアリー＆カラーケア処方

ケラチン／コラーゲン 各90mL 1,848円（税込）

ヘマチン 価格：90mL・1,980円（税込）

“髪の導入美容液”として人気の二層式ミスト。

*1 加水分解ケラチン(羊毛)[毛髪補修成分]

*2 化粧品原料(水、BG、加水分解ケラチン(羊毛)、フェノキシエタノール)として[毛髪補修成分]

ギフトやイベントも充実♡

限定デザインのクリスマスアートギフトボックス入りセットも登場。

ケラチン3点セット 4,598円（税込）／ヘマチン3点セット 5,005円（税込）には、オリジナルお風呂ステッカーが2種付属。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪

また、10月25日・26日には「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」（東京・原宿）でスペシャルイベントを開催。ミスト体験や限定プレゼントも楽しめます。

毎日のケアを、スヌーピーとハッピーに♡

お気に入りの香りとデザインで、毎日のケアがちょっと特別に。『myBoostars』と「PEANUTS」のコラボレーションは、髪だけでなく心までやさしく整えてくれるラインナップです。

数量限定のため、早めにチェックしてスヌーピーと過ごす癒しのバスタイムを手に入れてください♡