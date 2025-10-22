この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国のハニートラップ！アメリカ中国人と交際した外交官が解雇！」と題した動画を公開。中国人女性との交際を理由に解雇されたアメリカの外交官を例に、中国によるハニートラップの巧妙な手口とその危険性について警鐘を鳴らした。

動画で竹田氏は、アメリカ国務省が中国共産党と関係のある女性との交際を隠していた外交官を解雇したという産経新聞の記事を紹介。この外交官が調査に対し「愛のため政府に逆らった」と話したとされる点に、竹田氏は「そこに本当に愛はあったのか」と根本的な疑問を投げかける。女性の父親が「筋金入りの中国共産党員」であったという事実を挙げ、これは恋愛ではなく「完全にスパイ」であり、女性にとっては「業務として近づいてきている」と断じた。

さらに竹田氏は、日本の国会議員などが中国を公式訪問した際に受けるハニートラップの実態についても言及。中国側はターゲットの好みを完全に調査した上で、まさに「ど真ん中」のタイプの女性を夜中に部屋へ送り込んでくると解説する。多くの人がハニートラップだと分かっていながらも、「この人だったら騙されてもいい」「もう二度とこれ以上ドストライクは今世では会えないんじゃないか」と考え、誘惑に屈してしまうケースがあると指摘した。

竹田氏は、こうした関係に「愛なんかない」と断言。相手にとってはあくまで「業務」であり、純粋な恋愛感情ではないと強調する。その上で、このような危険な状況には最初から「近づかないこと」が唯一の防衛策であると述べ、安易な考えが身を滅ぼすことになると強く訴えかけた。

YouTubeの動画内容

00:11

米国務省、中国人女性と交際した外交官を解雇
00:34

竹田氏が疑問視「そこに本当に愛はあったのか」
01:07

女性の父親は「筋金入りの中国共産党員」だった
01:44

日本の政治家を狙うハニートラップの巧妙な手口
03:11

結論「愛はない。危うきに近づかないこと」

