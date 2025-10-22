10月22日、弁護士法違反の疑いがあるとして、警視庁は退職代行サービス「モームリ」の運営会社に家宅捜索に入りました。家宅捜索の半年前に「週刊文春」が報じていたのが、弁護士からのキックバック疑惑と従業員が次々と逃げ出す内情でした。元従業員の連続告発を取り上げた「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けします。（初出：2025年4月16日配信「週刊文春 電子版」）

近年、退職代行の最大手として急成長を遂げているのが、株式会社アルバトロスが運営する「退職代行モームリ」だ。



街中を走る「退職代行モームリ」の宣伝トラック（編集部撮影）

「本人に代わり退職の意思を会社に伝えてくれるサービスで、『自分で退職の連絡をしたくない』という若者世代にヒット。利用者の6割以上が20代というデータもあります。

モームリは2022年に創業し、従業員は50名ほど。『シューイチ』（日テレ系）を始め、多くの情報番組で取り上げられ、同社を利用した退職件数は、わずか3年で3万件を突破しました」（経済誌記者）

他の退職代行を使って辞める人が後を絶たず…

そんなモームリだが、内部では重大な問題が持ち上がっている。元従業員が告発する。

「モームリで働くことが『モームリ！』になり、他の退職代行を使って辞める人が後を絶ちません。すでに5人が退職代行を利用して辞めています」

しかし、問題はそれだけに留まらない。

「モームリには、以前から法律違反の声が挙がっていました」（前出・経済誌記者）

そもそも、弁護士以外が報酬目的で法律業務を行うことは、非弁行為として弁護士法第72条で禁じられている。退職を通知する以外の「残業代の請求」などの法律に関わる交渉を退職代行サービスは行ってはいけないのだ。

モームリには、以前から非弁行為を行っているのではないか、という指摘があった。それに対して、同社は〈我々はあくまで依頼者の退職の意思を伝えているだけであり、（法律業務は弁護士に任せるので）交渉はしていない〉と説明してきた。

だが、取材に応じた元従業員は、こう話す。

「モームリは非弁行為とは別の法律違反の疑いがあるのです」

モームリの疑惑とは一体何か――。

