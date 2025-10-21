豚バラとキャベツのレモン鍋【材料】（2人分）豚バラ肉(薄切り) 250gキャベツ 5~6枚春菊（菊菜） 1/2袋シイタケ(生) 4個白ネギ 1本レモン(国産) 1個<スープ>水 800~1000ml麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 3<薬味>大根おろし 1/2カップ七味唐辛子 適量青ネギ(刻み) 適量【下準備】1、豚バラ肉は大きければ食べやすい大きさに切る。キャベツはザク切りにし、春菊は根元を切り落として食べやすい大きさに切る。2、シイタケは石づきを切り落とし、白ネギは斜め薄切りにする。レモンはよく洗い、薄い輪切りにする。【作り方】1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら弱めの中火にし、豚バラ肉、野菜を加え、レモンをのせて煮る。2、小鉢にお好みの具を取り、お好みの＜薬味＞の材料を入れていただく。