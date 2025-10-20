Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、サプライズで妹の誕生日を祝福。フィリックスの母はその様子を動画で公開し、注目を集めている。

【写真＆動画】スキズ・フィリックスと妹の家族愛溢れる様子／フィリックスの誕生日にもサプライズを仕掛けた家族

■Stray Kidsフィリックスが妹の誕生日をサプライズで祝福！

フィリックスの母は「またサプライズしたよ！やったー！愛してる」と、娘の誕生日を祝福し、サプライズが成功したことを報告。フィリックスがケーキを持った妹の肩に手をまわした兄妹ショットを投稿した。

2枚目にはサプライズの瞬間を捉えた動画も。フィリックスが韓国語で「Happy Birthday to You」を歌いながらケーキを持って現れると、手を叩きながらジャンプして喜ぶ妹の姿が映されている。フィリックスは「Happy Birthday」と祝福すると、妹の頭にキスをした。

SNSでは、「兄妹最高やんけ！」「いいお兄ちゃん」「ライブ後に妹ちゃんのBD祝ってあげてる泣」「あんなお兄ちゃんいたら倒れる」「妹のこと大好きで可愛いってめちゃくちゃ伝わってくるんだけど泣」「めちゃくちゃかわいい」「普通に号泣なんだけど」など、世界中のファンから反響が寄せられている。

■Stray Kidsフィリックスの誕生日にもサプライズを仕掛けた家族

なお、9月に25歳の誕生日を迎えたフィリックスのサプライズはパリで敢行。サプライズに驚くフィリックスの動画をはじめ、幼少期のショットなど貴重な写真もポストされている。