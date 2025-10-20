0ºÐÄï¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë7ºÐ»Ð¤Î»Ñ¤¬Âº¤¤¡ÖÊõÊª¤¬ÊõÊª¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¾ÍèÎÉ¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡£¤½¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å8¥õ·î¤ÎÄï¤¯¤ó¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äï¤¯¤ó¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÂç»ö¤ËÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ï¡¢61.2Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÊõÊª¤¬ÊõÊª¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¾ÍèÎÉ¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤è¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·¤äÉáÃÊ¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Û¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤ªÌÜ¡¹¡ª ¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Äï¤µ¤ó
¢¡Æ°²è¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë7ºÐÌ¼¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°
¡½¡½À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄï¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¡Ö1¥õ·î¤Î¥Ù¥Ó°é¤Æ¤Æ¤ë¤±¤É»ä¤è¤ê½ÄÊú¤¾å¼ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤·°ÂÄê¤·¤Æ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤Í¡¼¤ÍÊú¤Ã¤³¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¿Æ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°²è¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¸ÇÄêÂÎÀª¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤¬Â©»Ò¤ò±¿¤Ö·Á¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼óºÂ¤êÁ°¤Ç¤Þ¤À¾¡¼ê¤ÊÊú¤Ã¤³¤Ï¶Ø»ßÎá¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶ÛÄ¥¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¼¤Î»Ñ¤â¡¢°Â¿´¤·¤¤Ã¤ÆÇú¿ç¤¹¤ëÂ©»Ò¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Í¯¤¡¢»£¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤éÄï¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¥é¥ó¥¯¤âÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÌ¼¤Î¥É¥ä´é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¼«¤é¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂ©»Ò¤Î½Ð»ºÁ°¤Ë¡¢É×¤È¡Ø¤á¤á¡ÊÌ¼¡Ë¤Ë¤¤Ã¤¡ÊÂ©»Ò¡Ë¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¤ª´ê¤¤¶Ø»ß¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç»ÐÄï¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Á¤é¤«¤éÄï¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤òÍê¤à¤Î¤Ï¶Ø»ß¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ì¼¼«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄï¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µã¤»ß¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£È¾Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¤´ÈÓ¤ÎÍÑ°Õ¤ò»ä¤¬¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡£»ä¼«¿È¡¢¼ê¤¬²¿ËÜ¤âÂ¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¡¹ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¢¡½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é°é»ùËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¼¤µ¤ó
¡½¡½¸½ºß¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï1ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤Ï³ØÇ¯¤Ç¤¤¤¦¤È7¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤ÎÄï¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é°é»ùËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸¡¿Ç¤ÎÅÙ¤Ë»º±¡¤ÇÆÉ¤ß¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÇÊú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Äï¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
¡ÖÄï¤¬ÃÂÀ¸¸å¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯´ÖÌ¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÌ¼¤Î¤ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²æËý¤äÄü¤á¤Ê¤É¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢²Ä°¦¤¯»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÏËèÆü¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤ÈÄï¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â©»Ò¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤«¤é¡¢Â©»Ò¤¬Ì¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤Ú¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢Éþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Î²èÌÌ¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡Ù¡Ø¤¸¤ç¡¼¤¸¤å¤Í¤§¡Ù¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¹¥¤¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡©¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äï¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
¡ÖÌ¼¤ÏËè·î¤¬ÃÂÀ¸Æü¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤ÈÆ±¤¸Æü¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬1¿Í¤ÇºÂ¤ì¤¿Æü¡¢¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤¬¤Ç¤¤¿Æü¤Ê¤É¤Ï¡¢¤â¤¦¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÈÀÅ´Ñ¤¹¤ëÂ©»Ò¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÌ¼¤Î¥Þ¥Í¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¢¡»º¸å¤¦¤Ä¤Î·Ð¸³¤â¡Ä¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡ÖÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¸ÇÄê³µÇ°¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÌ¼¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â©»Ò¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÀ®Ä¹¤µ¤ó¤À¤·¡¢¡Ø»ä¤¬¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤éÌ¼¤â¤³¤¦¤À¡Ù¡ØÌ¼¤¬¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂ©»Ò¤â¤³¤¦¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÈÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤À¤±»Ò°é¤Æ¤Î»ÅÊý¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÀè¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¡¢È¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¾å¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö²æ¤¬²È¤ÏÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Á³¤ÈÌ¼¤Ë²æËý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é±à¤È»ùÆ¸²ñ¤ÎÍÂ¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤êÌ¼¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆºÇ¶áÃÙ¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È°Õ³°¤È¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë²¿¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÁ°¤È¤¤ÏÂç¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÊÌ¤Î¤¤¤¤°Æ¤¬µó¤¬¤ì¤ÐºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡£²æ¤¬²È¤Ï²ñµÄÇÉ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¤ªÎé¡¢¼Õºá¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¤âÉ¬¤º¸ÀÍÕ¤Ç¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡ÖÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬2¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤ä¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¤Þ¤Ç¾Ð¤¦¤È¤¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î½Ð»º¸å¤Ë»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Ï1¿Í¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âÌ¼¤¬»Ð¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ð¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Â©»Ò¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÂ©»Ò¤ò½Ð»º¸å¡¢Ì¼¤Î¤È¤¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÉÂ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯Ë»¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¡¹¤ä¤Ï¤êÈè¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ï²¿ºÐ¤À¤í¤¦¤¬²¿¿Í¤À¤í¤¦¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¿¤À¤¿¤À¿´ÇÛ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë²Ä°¦¤¤¡£2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡È¶µ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀèÀ¸¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎËèÆü¤ò³Ú¤·¤à¥×¥í¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤äÄ©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ÎÂç»ö¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤òÆü¡¹¤½¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÆü¡¹¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
