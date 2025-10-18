²ø²æ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Áª³°¤Î»°ãø·°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÆ³«½éÀï¤â·ç¾ì¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë
¡¡10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¸Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë12°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¾¡ÅÀ£¹¤ÇÊÂ¤Ö11°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»°ãø¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿28ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ä¾Á°¤ÎÁ°Àá¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤ò·ç¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussexWorld¡Ù¤Ï¡ÖµÙ¤ß¡¢²óÉü¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼¡Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
