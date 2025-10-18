大盛況のうちに幕を閉じた『ARIA』20周年記念コンサート「ARIA The CONCERT 2025 〜20年に1度の奇跡〜」オフィシャルレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作：天野こずえ（マッグガーデン刊）、佐藤順一総監督が手掛けた「日常系アニメの代表作」とも言われる『ARIA』シリーズ。10月13日（月・祝）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催された『ARIA』20周年記念コンサート「ARIA The CONCERT 2025〜20年に1度の奇跡〜」のコンサートレポートが到着した。

TVアニメ「ARIA」シリーズ放送開始20周年を記念して、優しく美しい水の惑星の物語を彩った珠玉の音楽のオリジナルアーティストが集結。一夜限りのスペシャルライブ「ARIA The CONCERT 2025〜20年に1度の奇跡〜」が、10月13日(月・祝)にパシフィコ横浜の国立大ホールで開催された。会場チケットは完売となり、同時配信も実施された約2時間50分、全26曲のコンサートの模様を速報レポートする。

2023年と2025年にオーケストラによる「ARIA」楽曲のコンサートは開催されたが、オリジナルアーティストたちによるコンサートの開催は、2007年の「ARIA The CONCERT」以来18年ぶり。ファンも関係者も待ち焦がれたコンサートで、最初に登場したのは、「ARIA」シリーズの音楽には欠かせないChoro Club feat. Senooの4人。ピアノの妹尾武による「そして舟は行く」の演奏で開幕すると、アコースティックギターの笹子重治、バンドリンの秋岡欧、コントラバスの沢田穣治も加わって「AQUA」「オレンジの日々」も披露。第1期「ARIA The ANIMATION」（以降、第1期）の曲が3曲続いた後、第2期「ARIA The NATURAL」（以降、第2期）の「春一番」と、特に懐かしい思いに浸れる曲が続く。MCを挟んだ5曲目からは、チェロの伊藤ハルトシも加わったスペシャルなクインテットで、劇場版「ARIA The CREPUSCOLO」の「祝祭の幕が開く」や第1期の名曲「満月のドルチェ」など4曲が披露された。妹尾と伊藤を送り出した後は、Choro Clubの3人による「ゴンドラの夢」。TVシリーズのアバンで流れる定番曲の演奏後、ステージ奥のスクリーンには、第2期、第13話のアリス・キャロルを中心とした名場面の映像が映し出された。

名場面の上映中、Choro Clubの3人が退場し、「ARIA」シリーズの主題歌や挿入歌の多くを手掛けてきた窪田ミナがピアノの前に座ると、故・河井英里が歌った第2期の挿入歌「コッコロ」を演奏。窪田のピアノに合わせて在りし日の河井の歌声も流れ始める。さらに、アリス役の広橋涼も加わり。2人の歌声が輪唱のように重なっていくことで、このコンサートだけの夢の共演が実現した。さらに、Choro Clubの沢田のコントラバスや杉野裕カルテットによるストリングスの演奏も加わって、「バルカローレ」や「ルーミス エテルネ」も披露。スクリーンに河井の生前のレコーディング風景が映し出されると、周囲からは、すすり泣く声が聴こえてきた。続く13曲目では、姫屋の後継者である藍華・S・グランチェスタを演じる斎藤千和が登場。初めて演じた時から20年経った今、到達した「姫屋イズム」に対する思いを語り、第2期挿入歌「髪とヘアピンと私」を歌った。

続いて、窪田のピアノやストリングスの演奏と共に、安野希世乃が「ARIA The CREPUSCOLO」のオープニングテーマ「フェリチータ」を披露。さらに、バトンを渡された牧野由依が「スピラーレ」「ユーフォリア」「ウンディーネ」とTVシリーズを遡るようにオープニングテーマを歌うと、静かに聴き入るARIAファンの感動がさらに大きくなっていくのを感じる。スクリーンに再び名場面の映像が流れる中、窪田たちが退場すると、入れ替わるように牧野がピアノの前に着席。牧野は、北川勝利（ROUND TABLE）らのギター、ベース、ドラムスの演奏で、映像の続きを引き継ぐかのように第1期挿入歌の「シンフォニー」を弾き語りで歌唱。重厚で力強い音の響きが会場を包み込んだ。さらに、ステージ中央に移動した牧野は、第2期挿入歌の「雨降花」も熱唱した。

牧野が退場すると、北川が観客に「この曲だけ、もっと盛り上がっていきませんか？」と呼びかけて、クラップを練習。１階席の観客には「立ちませんか？」と呼びかけた。そして、客席も大盛り上がりの中、第1期挿入歌「Just For You」の演奏が始まると、笑顔のNinoがステージに登場。実に13年ぶりに復活したROUND TABLE feat. Ninoのステージが始まった。「ARIA」ファンの多くが夢に見た、まさに「20年に1度の奇跡」にふさわしい光景だ。MCとメンバー紹介の後は、「Rainbow」と「夏待ち」も披露。ROUND TABLE feat. Ninoによる第1期、第2期エンディングテーマで、18年ぶりに開催された「ARIA The CONCERT」の本編は終了した。

自然発生し、すぐに大きくなっていったアンコールの拍手に答えて、佐藤順一監督、斎藤、広橋がステージに登場。さらに、主人公・水無灯里役の葉月絵理乃を呼び込むと、拍手の音は、さらに大きくなった。佐藤監督からは、河井の貴重なレコーディング映像が残っていた理由が明かされ、斎藤と広橋からも歌唱に関する裏話を聞くことができた。

そして、楽しいトークの後は、歌と演奏の時間。妹尾の美しいピアノと共に、アリシアへの想いがつまった灯里のモノローグを葉月が演じた後、北川らも加わって、「ARIA The OVA 〜ARIETTA〜」のエンディングテーマ「明日、夕暮れまで」が披露された。葉月がこの曲を歌うのは18年ぶりとのこと。葉月と妹尾が退場すると、「ARIA The CREPUSCOLO」のエンディングテーマ「echoes」の演奏が始まり、安野が登場。優しい歌声を響かせた。すると、サビに入るタイミングで上手から牧野が登場し、豪華デュエットが実現。美しいハーモニーを響かせる2人の姿に、心の中で大歓声を上げた観客もいたことだろう。牧野、安野、北川によるMCでは、原曲で東山奈央が歌っていた「Buddy’s Vocal」を牧野が担当してくれたことや、北川と牧野が一緒にステージに立つのも前回の「ARIA The CONCERT」以来18年ぶりだったことなどが語られた。

そして、Choro Club、窪田、杉野裕カルテットの演奏と共に、牧野が「ARIA The BENEDIZIONE」のオープニングテーマ「エスペーロ」を歌唱。幸せな予感にあふれる歌声と演奏は、コンサートがすでにアンコールに突入している寂しさをしばし忘れさせてくれる。そして、スクリーンにTVアニメ第3期「ARIA The ORIGINATION」のクライマックス第12話の映像と音声が流れる中、牧野たちと入れ替わりに、妹尾が登場。Choro Club feat. Senooの演奏による最後の曲は、劇伴の代表曲の一つ「サンタクロウスの空」。冒頭の妹尾のピアノソロに重なるのは、静かで優しく幻想的な河井の歌声。さらに、Choro Club の奏でる音色も重なっていく。18年前の「ARIA The CONCERT」のフィナーレと同じメンバーによるステージの再現で、「ARIA The CONCERT 2025〜20年に1度の奇跡〜」は締めくくられた。

大きな拍手の中、出演者全員がステージに並んで客席に挨拶。客席も一緒に記念撮影をした後は、ARIAカンパニーのアリシア・フローレンス（CV：大原さやか）、アリア社長（CV：西村ちなみ）、グランマこと天地秋乃（CV：松尾佳子）による影ナレでお見送り。最後に、本公演のBlu-rayが2026年にリリースされることも発表。「ARIA」の奇跡は、20周年を終えても続いていくようだ。

なお、コンサートの模様は2025年10月26日（日）20：59まで配信でも視聴することができる。是非あの感動をもう一度味わってほしい。

TEXT:丸本大輔

撮影:羽田 誠

『ARIA』20周年記念コンサート 「ARIA The CONCERT 2025〜20年に1度の奇跡〜」

2025年10月13日(月・祝)

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

出演者：Choro Club feat. Senoo、窪田ミナ、牧野由依、安野希世乃、ROUND TABLE feat. Nino、葉月絵理乃、斎藤千和、広橋涼、佐藤順一

配信チケット

申込受付期間： 〜2025年10月26日（日）20：59まで

アーカイブ期間：〜2025年10月26日（日）23:59まで

配信プラットフォーム：イープラスStreaming＋

配信視聴チケット代金： 4,400円（税込）

『「ARIA The ANIMATION」オリジナルサウンドトラック vinyl edition』

2025年12月17日発売

価格：￥6,820（税込）

品番：VTJL-40〜41

全25曲収録

※初回生産分のみ：限定カラーレコード仕様 (クリアスカイブルー/クリア)

※先行予約特典缶バッジ

Blu-ray情報

「ARIA The SINFONIA 〜 Viaggio ２ 〜」

2025年10月29日発売

価格：￥9,020（税込）

品番：SHBR-0787

https://ariacompany.net/sinfonia/viaggio2/

©2021 天野こずえ／マッグガーデン・ARIA カンパニー

©2025 天野こずえ／マッグガーデン・ARIA カンパニー

