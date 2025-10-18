【簡単薬膳】だる重い原因“むくみ”の改善に！軽やかさを取り戻すスープレシピ
【画像を見る】味付けはしょうゆと塩のみ！だしと風味が体に沁みる味わい「あさりとクレソンのにんにくスープ」
立ち仕事やデスクワークで脚がだる重い…朝起きたら顔がパンパン…。そんな「むくみ」が気になるときにおすすめのスープを紹介します。余分な水分を流す働きを助けてくれる食材で、体の巡りを整えてすっきり感をサポート。手軽に作れるから、毎日の食事に取り入れやすいのも魅力です。
＜むくみに＞
利尿作用を促す食材がおすすめ
■酸辣湯
こしょう&ラー油の辛みはお好みで
【材料・2人分】
溶き卵…1個分
ゆでたけのこ…小1個(120g)
しいたけ…2枚(20g)
長ねぎ…1/3本(30g)
A
とりガラスープの素…小さじ2
酢…大さじ1と1/2
しょうゆ…小さじ1と1/2
塩…小さじ1/3
砂糖、こしょう…各少々
水…3カップ
B＜混ぜる＞
片栗粉、水…各小さじ2
ラー油 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．たけのこは穂先を4cm長さの薄いくし形に、根元はかたい皮をむいて6〜7mm厚さのいちょう切りにする。しいたけは軸を除き薄切りに、ねぎは長さを2〜3つに切り、細切りにする。
2．鍋にAを入れて中火にかけ、ひと煮立ちしたら1を加えてさっと煮る。
3．Bでとろみをつけ、溶き卵を回し入れる。器に盛り、ラー油、こしょう各適量をふる。
（1人分91kcal／塩分3.1g レシピ考案／市瀬悦子）
■あさりのにんにくスープ
にんにくとクレソンの香りで風味よく
【材料・2人分】
あさり(砂抜き)…200g
クレソン…1束
にんにくのみじん切り…大さじ1片分
サラダ油 酒 しょうゆ 塩
【作り方】
1．あさりは殻と殻をこすり合わせてよく洗い、水けをきる。クレソンは2cm長さに切る。
2．小鍋に油大さじ1とにんにくを入れて、弱火にかける。にんにくに色がつき始めたらあさり、酒大さじ2を加えてふたをし、強火で1〜2分蒸し煮にする。
3．あさりの口があいたら、水2と1/2カップを加える。煮立ったらアクを取り、しょうゆ小さじ1、塩少々で調味し、クレソンを加えて火を止める。
（1人分83kcal／塩分1.6g レシピ考案／植松良枝）
■とうがんのとうもろこしスープ
ほんのりした甘みで胃にもやさしい
【材料・2〜3人分】
とうがん…小1/8個(約200g)
クリームコーン…190g
A
とりガラスープの素…小さじ1/2
水…2と1/2カップ
塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．とうがんは、種とやわらかいわたの部分をスプーンで削り取るようにしてきれいに取り除く。厚めに皮をむき、2cm角に切る。
2．鍋にとうがん、Aを入れて中火にかけ、煮立ったらふたをして弱火で約10分煮る。
3．とうがんがやわらかくなったら、クリームコーン、塩小さじ1/4を加え、ひと煮立ちさせる。器に盛り、こしょう少々をふる。
（1人分62kcal／塩分1.2g レシピ考案／外処佳絵）
＊ ＊ ＊
あさりはミネラルが豊富で余分な水分を流すサポートに、とうがんやたけのこはカロリー控えめで体をすっきりさせたいときにぴったり。素材の力を活かしたスープで体の内側から巡りを整えて、毎日を軽やかに過ごしてみませんか。
監修／齋藤菜々子 撮影／野口健志・竹内章雄・澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝畠山麻美