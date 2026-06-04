今回は、ミールキットで料理したことがバレ、怒鳴られたエピソードを紹介します。

なんでそこまで言われなきゃいけないの…

「彼氏と結婚を前提に同棲することになりましたが、正直、同棲生活はしんどいです。彼氏は家事を全部私にやらせようとするうえに、私がやったことに文句ばかり。料理をしても『野菜の切り方が下手すぎる』『味付けがおかしい』『おかずが少なすぎる』と言ってきて、うんざりしました。

そこで私は、宅配のミールキットを注文し、調理して彼氏に出しました。カット済みの野菜を炒めて、付属の調味料をかけるだけの簡単な料理ですが、彼氏はいつものような文句を言わず、ほっとしました。

しかし数日後、ミールキットを使っていたことが彼氏にバレ、怒鳴られました。『よくも俺を騙したな？』『これから子どもができたら、食育にもよくない』『俺の母さんはちゃんと料理してたぞ』と、わけの分からないことを言われ、この人とこれ以上一緒に暮らすのは無理かもしれないと思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 本当に意味が分かりません。文句を言うなら、自分で料理してほしいですよね。それにしても、自分の母親と比較してくるなんてありえません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。