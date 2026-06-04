【スタバ新作】規格外の“もったいないバナナ”使用！贅沢な2つのフラペチーノが登場
スターバックス コーヒーが、バナナ果肉の甘さと、コーヒーの香りが重なる新作ビバレッジ「バナナ アフォガート フラペチーノ(R)」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)を2026年5月27日に発売。また、6月5日(金)には「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)を発売する。
【写真】バナナを使用した新作フラペチーノを見る
同社は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」をスローガンに、“日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯”を提案していく考え。その第2弾として、“とろける時間への逃避行”をテーマに新作を開発。甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような1杯を提案する。
「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、カップの底に「もったいないバナナ」(※“規格外”として廃棄されるバナナの削減を目指すドールの取り組み)の果肉をたっぷり入れている。
さらに、「もったいないバナナ」を使ったバナナパウダーとバナナ果肉、ミルクとクリームベースを合わせたボディに、エスプレッソショットとクラシックシロップで作ったエスプレッソソースもプラス。
口にした瞬間は、バナナのコク、強めの甘さを感じるが、その奥にはさわやかな酸味も。飲み進めていくとミルキーなまろやかさも感じるようになり、後味にふんわりとエスプレッソ由来の香ばしさが残る。ちゃんと半々くらいのバランスでコーヒーを感じられるのがうれしい。
ちなみに同社広報担当者いわく、「よりコーヒーに親しんでほしかった」という理由から、今回は甘さよりもコーヒー感が前に出るようホイップクリームはトッピングしなかったのだとか。
また、6月5日(金)からは、“じゅわっと”とろける黄金の味わい、ハニーとバナナの甘みを贅沢に楽しむ「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)も登場する。
こちらのカップの底にも、「もったいないバナナ」の果肉がIN！さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダー、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノに、ホイップクリームとはちみつのトッピングをプラス。濃厚でコクがありながら、はちみつならではの甘さ＆バナナのまろやかな甘みが口の中に広がり、よりリッチな1杯に仕上がっている。バナナスムージー好きにおすすめしたいビバレッジだ。
「ハニー バナナ フラペチーノ」は、チョコレートチップ(+55円)、チョコレートソース(無料)追加のカスタマイズでバナナチョコのような味わいも楽しめるのでぜひ試してみて。バニラビーンシロップ変更(+80円)やキャラメルソース追加(無料)で甘さに深みを重ねることもできる。
取材・文＝平井あゆみ
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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同社は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」をスローガンに、“日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯”を提案していく考え。その第2弾として、“とろける時間への逃避行”をテーマに新作を開発。甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような1杯を提案する。
さらに、「もったいないバナナ」を使ったバナナパウダーとバナナ果肉、ミルクとクリームベースを合わせたボディに、エスプレッソショットとクラシックシロップで作ったエスプレッソソースもプラス。
口にした瞬間は、バナナのコク、強めの甘さを感じるが、その奥にはさわやかな酸味も。飲み進めていくとミルキーなまろやかさも感じるようになり、後味にふんわりとエスプレッソ由来の香ばしさが残る。ちゃんと半々くらいのバランスでコーヒーを感じられるのがうれしい。
ちなみに同社広報担当者いわく、「よりコーヒーに親しんでほしかった」という理由から、今回は甘さよりもコーヒー感が前に出るようホイップクリームはトッピングしなかったのだとか。
また、6月5日(金)からは、“じゅわっと”とろける黄金の味わい、ハニーとバナナの甘みを贅沢に楽しむ「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)も登場する。
こちらのカップの底にも、「もったいないバナナ」の果肉がIN！さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダー、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノに、ホイップクリームとはちみつのトッピングをプラス。濃厚でコクがありながら、はちみつならではの甘さ＆バナナのまろやかな甘みが口の中に広がり、よりリッチな1杯に仕上がっている。バナナスムージー好きにおすすめしたいビバレッジだ。
「ハニー バナナ フラペチーノ」は、チョコレートチップ(+55円)、チョコレートソース(無料)追加のカスタマイズでバナナチョコのような味わいも楽しめるのでぜひ試してみて。バニラビーンシロップ変更(+80円)やキャラメルソース追加(無料)で甘さに深みを重ねることもできる。
取材・文＝平井あゆみ
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
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