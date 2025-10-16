町田啓太、“黒髪に戻した”最新SHOTにファン悶絶「あまりのかっこよさに言葉失いました」「メロい」

10月16日、町田啓太がInstagramを更新した。

【写真】「黒髪に戻りまちだ。」最新ヘアでのギターSHOTを公開

Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』にて、劇中バンド・TENBLANKのギタリストである高岡尚役を務めた町田。同バンドは現実世界でもデビューを果たし、10月11日には、ぴあアリーナMMにて『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催した。

今回の投稿で、町田は同ファンミーティングでギターを演奏しているソロショットなどを公開しつつ、「記念に」「あ、言い忘れていましたが、 黒髪に戻りまちだ。」とコメント。

この投稿に対し、ファンからは、「完璧なギタリスト」「最高です！！」「素敵すぎます」「あまりのかっこよさに言葉失いました」「メロいってこういう時使うんだな」「黒髪もかっこよすぎ」など絶賛の声が寄せられている。

劇団EXILEの一員として、ドラマや映画などを中心に幅広く活躍している町田。なお、TENBLANKがリリースしたアルバム『Glass Heart』は、2025年8月27日公開（※）のBillboard JAPANの総合アルバム・チャート“Hot Albums”で、総合首位を獲得した。

（※）集計期間：2025年8月18日〜8月24日