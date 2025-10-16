“ポイ活伝道師”が注意喚起「チャージルートは攻めれば攻めるほど大変」入門者必見解説
人気ポイ活YouTuber・ネコ山が、自身のチャンネルで「ポイ活王道 チャ-ジル-トとは? JAL Pay▶楽天ギフトチャージせよ！」と題した動画を公開。初心者から多く寄せられる「チャージって何？」「どこにチャージすればいいの？」といった疑問に答えつつ、入門者のためにポイ活の中でも特に複雑といわれるチャージルートの王道パターンを分かりやすく解説した。
「チャージっていうのは電子マネーとかプリペイドカードにお金を入れて使えるようにすることっすよ」と、基本中の基本を丁寧に説明。例えば、スイカに1000円チャージするイメージを出して「クレカとか現金でスイカの中にお金を入れて使えるようにするんすよ」と語った。さらに、「チャージルートって複雑なんで、今日は僕のメインのチャージルートについてだけ説明します」と、JAL PayからWAONを経由して楽天ギフト、最終的に楽天キャッシュで楽天証券の積立まで行うフローを、実際の還元率や注意点も織り交ぜて紹介した。
動画の中では、「王道ルートっすよ」「雰囲気だけ覚えれば大丈夫」としつつも、「チャージルート、攻めれば攻めるほど大変なんですよ」と経験者ならではの本音もこぼした。端末やカードブランドごとの違いや、iPhone・Androidで利用できるルートの差、手数料やポイント還元の有無など、リアルな体験に基づくハウツー情報も満載だ。「Android買わなきゃいけないんすかね。楽天モバイルで1円Android買えるんすよ」など具体的な裏ワザも披露している。
「1個のルートだけだと大きな金額は通んないっすよ、複数で同時攻略しなきゃいけないっす」と、実践派目線で複数ルートの重要性も強調。「まずは王道ルート説明しました。それだけでも分かりにくいっすよね」と入門者を気遣う姿勢も印象的だった。
終盤には「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」とリスナーに呼びかけ、「今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします」と動画を締めくくった。
