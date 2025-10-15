²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸ Èô¤Ó¹ß¤ê»àË´¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤«
¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî²¼¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï»ÔÈÎÌô¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê»àË´
¡¡13Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡Ö¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤«¤é14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÃËÀ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï»àË´¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï°ÊÁ°¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤ò24»þ´Ö¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë