¡Ö¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤Î´ú¼ê¡×¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó»àµî¡¢£µ£±ºÐ¡ÄÀ¸³¶¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ£´ÉôÌç¤Ëµ±¤¯
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸åÆ£¹áÂå¡Û¡Ö¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤Î´ú¼ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬£±£´Æü¡¢¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£
¡¡£µ£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ£Ã£Î£Î¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬£±£´Æü¡¢£Ã£Î£Î¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤È¤ÎÄ¹¤¯Í¦´º¤ÊÆ®¤¤¤ÎËö¡¢Å·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£À¸¤Þ¤ì¡££±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢£Ò¡õ£Â¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ö¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¡×¤Î¿·À±¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡££²£°£°£°Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡×¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¡ÖºÇÍ¥½¨£Ò¡õ£Â¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³¶¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ£´ÉôÌç¤Ëµ±¤¤¤¿¡£