ÆüËÜÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¡ÈÂÐ¥¢¥¸¥¢¡ÉÏ¢¾¡µ­Ï¿¤¬¡Ö22¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä¹õÀ±¤Ï¼Â¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï1930Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½é²óÂç²ñ¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¹ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡²ó¿ô¤âÎòÂåºÇÂ¿¤Î5²ó¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È²¦¹ñ¡É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¸¥¢Àª¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÁ»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤À¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¡¢5¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡ØÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤ó¤À¡£

¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Â³¤¯32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬º¸Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¡¢2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¡£52Ê¬¡¢DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤¬Íð¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éMFÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð2¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¹õÀ±¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¡Ý2¤Ç½ª¤¨¤¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2005¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï6ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÂÐ¥¢¥¸¥¢¡É¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹­¤²¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È°ú¤­Ê¬¤±¤¿¸å¡¢¡È¥»¥ì¥½¥ó¡É¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë22Ï¢¾¡¤òµ­Ï¿¡£¤½¤ó¤Êµ­Ï¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ºÇ¸å¤Ë¡È¸½ºß¤Î¡É¥¢¥¸¥¢Àª¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯6·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×Æü´Ú2001¡¦3°Ì·èÄêÀï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê¡ü0¡Ý1¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö»þ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÏAFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ËÅ¾ÀÒÁ°¡Ê¢¨Åö»þ¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ½êÂ°¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸·Ì©¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡È»î¹ç»þ¤Î¡É¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÎÇÔËÌ¤ò½ü¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯3·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê¡ü0¡Ý1¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2005Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ°Ê¹ß¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê

◼︎¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢Àª»î¹ç·ë²Ì


¢¨ÆüÉÕ¡¿Âç²ñÌ¾¡¿¥¹¥³¥¢
2005Ç¯11·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿UAEÂåÉ½¡¡0¡Ý8¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2006Ç¯6·î19Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
2006Ç¯6·î23Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡1¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2009Ç¯11·î17Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥ª¥Þ¡¼¥óÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2010Ç¯6·î16Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý1¡¡ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½
2010Ç¯10·î8Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥¤¥é¥óÂåÉ½¡¡0¡Ý3¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2012Ç¯9·î11Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡8¡Ý0¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½
2012Ç¯10·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡6¡Ý0¡¡¥¤¥é¥¯ÂåÉ½
2012Ç¯10·î16Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡0¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2013Ç¯6·î16Æü¡¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ë2013¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡3¡Ý0¡¡ÆüËÜÂåÉ½
2013Ç¯9·î8Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡6¡Ý0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
2013Ç¯10·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2014Ç¯10·î14Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡4¡Ý0¡¡ÆüËÜÂåÉ½
2017Ç¯6·î13Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¡0¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2017Ç¯11·î10Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡1¡Ý3¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2018Ç¯10·î13Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2019Ç¯6·î6Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý0¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½
2019Ç¯11·î19Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡3¡Ý0¡¡´Ú¹ñÂåÉ½
2022Ç¯6·î2Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡1¡Ý5¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯6·î6Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡0¡Ý1¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯12·î6Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2022¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡4¡Ý1¡¡´Ú¹ñÂåÉ½
2025Ç¯10·î10Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡0¡Ý5¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯10·î14Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡3¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª