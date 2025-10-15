ÆüËÜÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¡ÈÂÐ¥¢¥¸¥¢¡ÉÏ¢¾¡µÏ¿¤¬¡Ö22¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä¹õÀ±¤Ï¼Â¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê
¡¡º£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤À¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¡¢5¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡ØÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¹õÀ±¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¡Ý2¤Ç½ª¤¨¤¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2005¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï6ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÂÐ¥¢¥¸¥¢¡É¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢¡È¥»¥ì¥½¥ó¡É¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë22Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£¤½¤ó¤ÊµÏ¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ºÇ¸å¤Ë¡È¸½ºß¤Î¡É¥¢¥¸¥¢Àª¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯6·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×Æü´Ú2001¡¦3°Ì·èÄêÀï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê¡ü0¡Ý1¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö»þ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÏAFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ËÅ¾ÀÒÁ°¡Ê¢¨Åö»þ¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ½êÂ°¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸·Ì©¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡È»î¹ç»þ¤Î¡É¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÎÇÔËÌ¤ò½ü¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯3·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê¡ü0¡Ý1¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ°Ê¹ß¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
◼︎¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢Àª»î¹ç·ë²Ì
¢¨ÆüÉÕ¡¿Âç²ñÌ¾¡¿¥¹¥³¥¢
2005Ç¯11·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿UAEÂåÉ½¡¡0¡Ý8¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2006Ç¯6·î19Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
2006Ç¯6·î23Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡1¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2009Ç¯11·î17Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥ª¥Þ¡¼¥óÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2010Ç¯6·î16Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý1¡¡ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½
2010Ç¯10·î8Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥¤¥é¥óÂåÉ½¡¡0¡Ý3¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2012Ç¯9·î11Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡8¡Ý0¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½
2012Ç¯10·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡6¡Ý0¡¡¥¤¥é¥¯ÂåÉ½
2012Ç¯10·î16Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡0¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2013Ç¯6·î16Æü¡¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ë2013¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡3¡Ý0¡¡ÆüËÜÂåÉ½
2013Ç¯9·î8Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡6¡Ý0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
2013Ç¯10·î12Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2014Ç¯10·î14Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡4¡Ý0¡¡ÆüËÜÂåÉ½
2017Ç¯6·î13Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¡0¡Ý4¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2017Ç¯11·î10Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡1¡Ý3¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2018Ç¯10·î13Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¡0¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2019Ç¯6·î6Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý0¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½
2019Ç¯11·î19Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡3¡Ý0¡¡´Ú¹ñÂåÉ½
2022Ç¯6·î2Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡1¡Ý5¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯6·î6Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡0¡Ý1¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯12·î6Æü¡¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2022¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡4¡Ý1¡¡´Ú¹ñÂåÉ½
2025Ç¯10·î10Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿´Ú¹ñÂåÉ½¡¡0¡Ý5¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
2022Ç¯10·î14Æü¡¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¿ÆüËÜÂåÉ½¡¡3¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾26Ê¬
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ºÅÀ#¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥ ¤Î¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£±¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/J6yMkF7cmn
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾32Ê¬#¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿ ¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë
È´¤±½Ð¤·¤¿ #¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê ¤¬¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/G1WpE0rGQ1
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx