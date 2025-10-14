Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë¡¢´Ñ¸÷¿ä¿Ê²ñµÄ³«ºÅ¡¡ÂçÊ¬¸©¤ÎPRÉ¾²Á¤È¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤À¼¡¡´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤Ë²ÝÂêÉâ¤Ä¦¤ê¡¡
184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨13ÆüÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÂçÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·¬ÅÄÎ¶ÂÀÏºÉûÃÎ»ö¡Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Öー¥¹¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÊ¬¸©¤Î´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¿ä¿Ê²ñµÄ¤¬ÂçÊ¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢13ÆüÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤äÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¤Î´Ñ¸÷¤ä¿©¤òPR¤·¤¿9·î¤Î3Æü´Ö¤Î¶å½£7¸©¹çÆ±ºÅ»ö¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü7000¿Í¤¬Íè¾ì¡£Âçºå±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë1¤«·î´Ö¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½3Ëü9000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÄê¤ÎPR¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸©¤ÎÉ¾²Á¤ËÂÐ¤·¡¢´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¡Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤ËÂçºå¤ÎÊý¤Ï°ì¶Ë½¸Ãæ¤Î¤è¤¦¤ËµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹ÂçÊ¬¸©¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²æ¡¹¤Î´Ö¤Ç7·î～9·î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÄ´»Ò¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ã¤ÆÂçºåËüÇî¤Ë¿Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¤Í¤ÈËÜËöÅ¾ÅÝ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¸©¤âPR¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼¡¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£¸å¤Î´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£