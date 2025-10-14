¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡È¤ª¤½¤í¤¤¡ÉT¥·¥ã¥Ä¤Ç½©¥³ー¥Ç¡ª¥·¥ó¥¯¥í¥Ýー¥º¤âÈäÏª¤·¡Ö¤â¤È¤ÑÂº¤¤¡×¡ÖBFF¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡¢Fender Flagship Tokyo¤òË¬Ìä¡£ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFender Experience 2025¡Ù¡Ê10·î11～13Æü³«ºÅ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¡¢Fender¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¤ª¤½¤í¤¤¡ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡¿¡ØFenderNewspaper¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¼ã°æÞæÅÍ¡¿Æ£ß·ÎÃ²Í¤âÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¤È¤È¤â¤ËÆ±¤¸T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ
¢£¡È¤ª¤½¤í¤¤T¥·¥ã¥Ä¡É¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿½©¥³ー¥Ç¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥Ó¥ë¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥éー¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¤ÈÊÂ¤ÖÂç¿¹¤È¼ã°æ¤Î»Ñ¤¬¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã°æ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ ¡ÈWakai Hiloto¡ØNewLevelUnlocked¡Ù- 2025 Birthday¡É ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¼ã°æ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿¹¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¼ó¤â¤È¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÎ¾¼ê¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¼ã°æ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ò¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Ç°ú¤Äù¤á¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢£¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥®¥¿ー¤òGET¡ª´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ã°æ¤Ï¥È¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥åー¥®¥¿ー¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£2¡¦3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥®¥¿ー¤ò»ý¤Á¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö4¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥®¥¿ー¤Î¤ªÈäÏªÌÜ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÎÂ¾¡¢¡È¤ª¤½¤í¤¤T¥·¥ã¥Ä¡É¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê½©¥³ー¥Ç¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¤ª¤½¤í¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ËÃæ¤Ï¤Á¤Ó¤Ñ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤È¤ÑÂº¤¤¡×¡ÖBFF¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£