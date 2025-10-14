鶏ごぼうと牛カルビごぼうで秋を感じる”和”のメニュー！ロッテリア「秋の収穫バーガーフェア」
ロッテリアが、新メニュー4品を販売する「秋の収穫バーガーフェア」を開催。
“鶏ごぼう”と“牛カルビごぼう”を使用した秋を感じる和風バーガーが登場します！
ロッテリア「秋の収穫バーガーフェア」
期間：2025年10月15日（水）〜11月下旬 ※なくなり次第終了
※一部店舗を除く177店舗で販売予定です（2025年10月8日時点）
秋が旬のごぼうとにんじんを使用した和風バーガーを楽しむ「秋の収穫バーガーフェア」を、ロッテリアにて開催。
「鶏ごぼうバーガー」や「牛カルビごぼうバーガー」など、新作和風バーガーが登場します☆
また、特製旨辛ソースを合わせた「旨辛鶏ごぼうバーガー」や「旨辛牛カルビごぼうバーガー」もラインナップ。
秋限定の味わいを楽しめる、季節のバーガーフェアです！
鶏ごぼうバーガー
価格：560円(税込)
国産のごぼうとにんじんを、醤油ベースの味付けで素材の風味を活かしたきんぴらにし、店内手仕込みのチキン竜田とあわせた「鶏ごぼうバーガー」
シャキシャキ食感のきんぴらにとロッテリア特製てりやきソース、レタスやマヨネーズなどをバンズで挟んだ一品です☆
ジューシーな味わいのチキン竜田と、焦がし醤油を使用したコク深い味わいの特製てりやきソースが織りなす、和風バーガーに仕上げられています。
牛カルビごぼうバーガー
価格：590円(税込)
ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビを合わせた「牛カルビごぼうバーガー」
きんぴらやレタス、特製てりやきソース・マヨネーズなどと共にとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んであります。
噛むたびに素材本来の味わいが口いっぱいに広がるきんぴらは、旨みたっぷりの牛カルビと相性抜群です☆
旨辛鶏ごぼうバーガー
価格：590円(税込)
「鶏ごぼうバーガー」に、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味が絶妙なバランスのロッテリア特製旨辛ソースを合わせた「旨辛鶏ごぼうバーガー」
特製の旨辛ソースのコクと辛みが、チキン竜田ときんぴらの風味を引き立てます！
旨辛牛カルビごぼうバーガー
価格：620円(税込)
「牛カルビごぼうバーガー」に、ロッテリア特製旨辛ソースを合わせた「旨辛牛カルビごぼうバーガー」も登場。
牛カルビの濃厚な旨みと、きんぴらの香ばしい風味に旨辛ソースが調和した、ガツンと食べ応えのあるバーガーです☆
チキン竜田や牛カルビに、秋が旬のごぼうとにんじんを使ったきんぴらを合わせた季節のバーガー。
ロッテリアの「秋の収穫バーガーフェア」は、2025年10月15日より開催です！
